Группа компаний Favbet в полном объеме и своевременно выполняет все свои налоговые обязательства. Деятельность компании является законной, прозрачной и соответствует всем требованиям украинского законодательства. Этот факт неоднократно подтверждался решениями украинских судов, которые признавали действия Favbet правомерными, а претензии налоговых органов — безосновательными и необоснованными.

Об этом говорится в заявлении компании.

В течение последних лет Государственная налоговая служба неоднократно инициировала иски против компании, и все эти попытки завершались проигрышем налоговой.

Каждый раз суды, рассматривая дела в открытом и состязательном процессе, подтверждали отсутствие нарушений и давали действиям компании надлежащую правовую оценку.

«Сегодня мы являемся свидетелями очередной попытки налоговой службы оказать давление на Favbet, инициировав еще один иск по аналогичным основаниям, которые уже были рассмотрены судами и признаны необоснованными», — сообщили в компании.

Favbet с уважением относится к судебным решениям и выполнит окончательное решение суда в полном объеме.

«В то же время мы фиксируем попытки давления на суд путем распространения в медиа заказных публикаций, имеющих целью дискредитацию компании и искажение реальной картины судебного процесса. Призываем представителей медиа не втягиваться в судебные процессы, не нарушать основополагающие нормы Конституции Украины о независимости судебной власти, не допустить незаконного влияния на правосудие и дать возможность судам принять беспристрастное, объективное и добросовестное решение в соответствии с нормами законов», — говорится в заявлении.

Favbet продолжает работать ответственно, обеспечивая миллиардные поступления в Государственный бюджет Украины и поддерживая развитие легального игорного бизнеса, который является важным компонентом украинской экономики.