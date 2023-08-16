FAVBET Casino остается единственным легальным казино Киева, — решение КРАИЛ 16 августа, 16:44 Новости компаний FAVBET

По итогам заседания Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) 8 августа 2023 года игорное заведение группы компаний FAVBET осталось единственным наземным казино столицы, имеющим действующую лицензию на организацию и проведение азартных игр в игорных заведениях казино.

В столице казино работает в соответствии с лицензией, выданной ООО «Фаворит казино компани» в 2021 году. На территории заведения расположены 5 столов для игры в рулетку, 12 столов для карточных игр и 76 игровых автоматов.

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За два года большой войны в Украине общая сумма лицензионных платежей группы компаний FAVBET в госбюджет составила более 280 миллионов гривен.

Первый букмекерский пункт и лицензии на залы игровых автоматов

Августовское заседание КРАИЛ отметилось выдачей еще нескольких лицензий компаниям группы FAVBET.

В частности, ООО «Букмекерская компания „Фавбет“» получило лицензию на первый в Украине легальный букмекерский пункт, который, как и FAVBET Casino, будет работать в отеле Mercure Kyiv Congress.

Фото: FAVBET

Кроме того, ООО «Фавбет гейм слотс» получило сразу три лицензии на размещение игровых автоматов в отелях «IBIS Киев ж/д вокзал», «Тиса» и Siesta.