Сеть Döner Маркетов, которую развивает МХП с партнерами, выросла до 150 заведений 15 августа, 17:24 Новости компаний МХП

Сеть вкусного безопасного стритфуда Döner Маркет, которую развивает компания МХП совместно с партнерами, насчитывает уже 150 заведений. Юбилейный открылся в Запорожье.

В каждом Döner Маркете царят три основных принципа: единый вкус, технологичность и безопасность и контроль. Для приготовления блюд используются продукты только от проверенных поставщиков. Например, шаурма и донеры готовятся из курятины «Наша Ряба» и говядины Skott Smeat.

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«Сеть Döner Маркет, которую мы развиваем с партнерами, становится синонимом качественно нового, вкусного украинского стритфуда. Популярность такого формата блюд в целом растет за счет удобства и скорости и потребления. А секрет успеха нашей сети заключается еще и в соблюдении всех требований качества и безопасности, а также ответственном подходе к сервису. Развитие сети Döner Маркетов в тесном взаимодействии с партнерами позволяет нам не только создавать комфортные заведения питания для украинцев, но и наращивать количество ответственного бизнеса, который работает прозрачно, платит налоги и таким образом поддерживает экономику Украины», — отмечает Дмитрий Озеран, руководитель управления по работе с франчайзи компании МХП.

Фото: МХП

Заведения Döner Маркет бывают разных форматов: корнеры в торгово-развлекательных центрах, отдельные заведения больших и меньших размеров, Döner-кафе. Для работы на событиях с большим количеством людей есть мобильная точка Döner Трак. Над таким многообразием МХП с партнерами работают для того, чтобы потребитель всегда мог найти заведение сети и вкусно и безопасно поесть.

Фото: МХП

«Основное преимущество Döner Маркетов заключается в том, что это доступные и удобные места для потребителей. В своих заведениях мы предлагаем украинцам качественный продукт и надлежащий уровень обслуживания. И МХП очень помогает нам в этом направлении. Например, когда мы открываем каждый новый Döner Маркет, специалисты из МХП активно приобщаются и вместе с нами разрабатывают проект с нуля и до точки, которая готова принимать гостей. А после открытия в каждом заведении происходят регулярные аудиты. Такое сотрудничество помогает нам делать Döner Маркеты, которые нравятся потребителям», — говорит Александр Новиков, партнер МХП из Запорожья.

Фото: МХП

Справка

МХП — международная компания в сфере агро и пищевых технологий. Сейчас находится на этапе трансформации в кулинарную компанию. Одним из направлений этой трансформации является развитие в сегментах HoReCa и ритейла. По состоянию на июнь 2023 года МХП развивает более 1500 торговых точек различного направления. Кроме заведений безопасного стритфуда, Döner Маркет — это сеть магазинов кулинарных идей « Мʼясомаркет», магазины « Їжа Свіжа», «Наша Ряба», «Українське курча» .