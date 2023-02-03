Потери почти 1,5 млрд грн — топ-менеджер «Фармак» о ловушке врага, планах и новом производстве в Испании 3 февраля, 12:58 Позиция Владимир Костюк, исполнительный директор компании «Фармак» (Фото:фармацевтическая компания «Фармак»)

Мы готовились к разным сценариям развертывания событий, начиная с января, когда информация от иностранной разведки о полномасштабной агрессии РФ активно коммуницировалась в СМИ. С одной стороны, ни один Business Contingency plan не мог всеобъемлющее подготовить бизнес к реалиям Великой войны. Но он все равно стал основой наших действий, и к некоторым вызовам мы подготовились раньше времени.

Да, мы начали модернизацию наших укрытий на обеих производственных площадках. И сегодня, по версии ГСЧС, это одни из лучших убежищ в стране. Мы начали заблаговременно проводить тренинги для персонала по алгоритму действий в случае наступления различных чрезвычайных ситуаций, оказания медицинской помощи и т. д. Предварительно просчитали альтернативные маршруты для импорта сырья и упаковочных материалов в случае блокирования работы аэропортов. Сделали облачное резервное хранение нашей интеллектуальной собственности — разработок лекарственных средств, являющихся основным активом компании. Постоянно держали связь с людьми по разным каналам коммуникации.

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Наш склад в с. Калиновка Макаровского района с первых дней масштабной войны оказался в ловушке — там дислоцировалась тяжелая техника врага. Впоследствии мы получили информацию, что склад с готовой продукцией и первичной упаковкой был полностью уничтожен. Потери составили почти 1,5 млрд гривен. И дело даже не в том, что мы потеряли значительные средства, а в том, что не могли в самый критический момент полноценно помогать населению и армии с нужными лекарствами. И не могли некоторое время производить лекарственные средства, ведь весь упаковочный материал сгорел. Возобновили производство уже в начале марта. А в середине лета 2022 года почти вышли на довоенные объемы производства и восстановление всего портфеля лекарств.

Когда первый шок прошел, решили вернуться к нашим планам до 24 февраля. Это, во-первых, дает веру в будущее для всех сотрудников и руководства. Во-вторых, никакие коварные действия врага не должны нас останавливать! Возобновили инвестиции. Единственная инвестиция, которую пришлось приостановить, это строительство R&D центра на Подоле. Он должен был стать меккой для молодых специалистов, студентов, экспертов нашей отрасли, которые имели бы доступ к нашему оборудованию, которого часто нет в вузах или государственных учреждениях. Они могли бы реализовывать свои идеи, а мы вместо этого получать дополнительный потенциал для развития.

Из тех инвестиций, которые мы осуществили уже после 24 февраля прошлого года, это запуск новой линии по производству лекарств в небулах для лечения заболеваний дыхательных путей. Инженеры поставщика оборудования из США не смогли приехать в Украину из-за вопросов безопасности, поэтому наши специалисты самостоятельно запускали производство в консультациях с иностранными экспертами онлайн. Также инвестировали значительные средства в наши укрытия. И модернизировали систему сточных вод по передовым стандартам. Потому что враг и так наделал немало беды нашей экологии, мы должны о ней заботиться.

Дополнительно приступили к строительству производственной площадки в Испании. Будем там изготовлять наши лекарства, которых должно быть больше в ЕС. С одной стороны, это часть большой стратегии «Фармак» по трансформации в международную компанию; с другой — это еще большее присутствие украинского бизнеса на международном рынке и привлечение передовых практик и опыта в Украину.

Отмечу, что это отдельное дополнительное производство, мощности в Украине не будут уменьшаться. Также рассматриваем возможности приобрести в странах ЕС маркетинговые компании со своими портфелями и командами.

Несмотря на то, что мы боялись оттока наших специалистов за границу, потерю состава и т. д. , нам удалось почти в полном объеме сохранить нашу команду — а это около 3000 человек. И я благодарен им за веру в Фармак и Украину. Сохранили заработную плату и даже повысили ее в октябре прошлого года, сохранили медицинское страхование, программы обучения и т. д. Потерявшим жилье сотрудникам оказываем финансовую помощь. Релоцировали людей из Харькова и других опасных регионов, обеспечив работу в более безопасных областях.

Мы надеемся, что страна-агрессор за все заплатит, оформили соответствующие доказательства уничтоженного склада. Понимаем, что в первую очередь, после нашей победы, репарации будут направляться в пользу пострадавшего из-за боевых действий мирного населения и на восстановление государственных учреждений — больниц, школ, объектов инфраструктуры. Но уверены в справедливости.

У Украины будет огромный потенциал после победы. Уверен, что будет инвестиционный бум. И очень важна задача максимально развивать отрасли с добавленной стоимостью, созданной внутри страны, с научной и инновационной составляющей, с экспортным потенциалом. Летом прошлого года фармацевтика была отнесена к приоритетным отраслям экономики, и это очень важно. Ведь наличие качественных лекарств, изготовленных внутри страны, — это один из аспектов национальной безопасности и благополучия населения.

У украинской фармы есть значительный потенциал. Особенно в свете того, что традиционно крупный игрок в регионе РФ потеряла доверие и инвестиции мирового бизнес-сообщества. Украина может стать экспортным хабом для ЕС и США, ключевым центром разработок и коопераций с международными компаниями по трансферу технологий и контрактного производства. У нас есть потенциал, у нас выгодное географическое положение, в конце концов, у нас есть статус кандидата на вступление в ЕС.

Для нас рынок ЕС очень емкий и интересный. Это область жесткого регулирования. И если нам доверяет ЕС, нам доверяет весь мир. Сегодня мы уже экспортируем нашу продукцию в страны — члены ЕС, но до сих пор существует немало технических барьеров, которые затрудняют доступ к рынку и удорожают нашу продукцию до того уровня, когда трудно конкурировать. Нам следует включить фармацевтику в сферу действия Соглашения АСАА по взаимному признанию с ЕС результатов инспекций и сертификатов. Да, еще есть, над чем работать, но политическая и дипломатическая составляющая в этом процессе важны.

Стратегия развития системы здравоохранения Украины до 2030 года частично ориентируется на стратегию фармацевтического рынка ЕС. Мы видим стремление стран ЕС, вызванное коронавирусом, географически сокращать поставки лекарств и сырья. И Украина точно может стать таким «близким» партнером. Но для этого следует имплементировать ряд стимулов к развитию — таких, как льготное налогообложение инвестиций в R&D, продумать интересные инструменты, которые будут побуждать иностранных разработчиков делать трансфер технологий в Украине и т. д.

Полную видеоверсию встречи-дискуссии «Инвестиции в будущее» смотрите здесь: