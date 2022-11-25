Как украинские фармкомпании развиваются во время войны 25 ноября, 13:50 Новости компаний depositphotos

Украинские фармкомпании возобновляют инвестиции в производство и собственные разработки. Речь о капиталовложениях на сотни миллионов гривен в будущее сверхважной отрасли как военных, так и мирных времен. Так проявляется уверенность отечественных фармацевтов в неизбежной победе ВСУ над больным российским режимом, который можно вылечить только силой оружия.

Под грохот российской канонады во время самых яростных боев под Киевом, компания «Фармак» запустила в украинской столице участок по производству лекарств в небулах. Это — лекарства в пластиковых небольших контейнерах. Они предназначены для ингаляционного введения лекарственных веществ, распыляемых с помощью небулайзеров. Их коллеги с «Дарницы» тогда же возобновили модернизацию своих участков, где производят твердые лекарственные средства. «На очереди покупка нового таблетирующего пресса немецкой компании Korsch», — отмечает ее директор по корпоративным коммуникациям Василий Губарец.

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Василий Губарец, директор по корпоративным коммуникациям фармацевтической компании "Дарница"

А на заводе «Киевмедпрепарат», производящем продукцию для украинской фармацевтической компании «Артериум», несмотря на войну, продолжили проект полной модернизации производства лиофилизированных лекарственных средств. Лиофилизация — это сложный и высокотехнологичный процесс, в основе которого лежит физическое явление сублимации, при котором влага испаряется минуя жидкую фазу. Этот проект был начат в 2019 году и именно на этот сложный 2022 год пришлась основная фаза его реализации.

Александр Партышев, коммерческий директор «Артериум» отмечает, что продолжать инвестиции в этот проект крайне важно, поскольку именно на участке лиофильных препаратов для ТМ «Артериум» изготовляют антибиотики нового поколения, средства для пищеварительной системы и общей анестезии, которые критически важны и необходимы в военное время.

Участок лиофильных продуктов завода "Киевмедпрепарат", где производят некоторые антибиотики, пищеварительные средства и средства для анестезии ТМ "Артериум" / Фото: компания "Артериум"

Почему украинские фармкомпании инвестируют в свое развитие даже в самое тяжелое для страны время — во время войны? «Фармацевтическая отрасль — это действительно игра в долгую, поскольку с начала работы над препаратом до его запуска на рынок проходит около двух лет. — говорит Губарец с „Дарницы“. — Так что всегда надо опережать время и думать, какие препараты будут актуальны на рынке в будущем».

Новые разработки

«Фармак», реализуя свой проект по выпуску лекарства в небулах, столкнулся с (не)ожидаемой проблемой. Иностранные инженеры из стран ЕС отказались приезжать в Украину из-за страха попасть под обстрел российского оружия. В то же время они согласились наладить работу оборудования, произведенного в США и странах ЕС, через онлайн-консультации. Так что команде «Фармак» пришлось самостоятельно запускать производственную линию мощностью около 40 млн небулов в год. Кстати, так же, как и системы очищения промышленных сточных вод. Что касается мощности новой линии, она закрывает все потребности Украины в препаратах в такой лекарственной форме.

лаборатория компании "Фармак" / Фото: компания "Фармак"

Владимир Костюк, исполнительный директор «Фармак», отмечает, что, несмотря на войну, компания в 2022 году уже вывела на рынок 11 новых препаратов, предназначенных для лечения дыхательных путей и бронхиальной астмы, тромбоза, а также рентгеноконтрастные, противовоспалительные, обезболивающие препараты, антигистаминные лекарственные препараты и леденцы с витаминами для детей. До конца года планируется запустить производство еще 6 новых лекарственных средств.

«Дарница» не останавливает инвестиции в R&D, разработку новых лекарственных препаратов. Так, за три квартала 2022 года фармацевтическая компания выпустила уже 15 новинок, а к концу года появятся еще четыре. В частности, в рекордные сроки в сотрудничестве с СНБО и Минздравом начали производить таблетированный йодид калия для проведения йодной профилактики в случае возникновения радиационной аварии.

За три квартала 2022 года компания «Артериум» выпустила на рынок семь новых лекарственных средств, из которых два — ветеринарные. В планах до конца года выпуск еще пяти лекарственных средств и одной диетической добавки.

Технологии улучшаются

«Дарница» много инвестирует в развитие. Это около 10% ежегодного дохода. Эти средства направлены на капитальные инвестиции, диджитализацию и разработку новых продуктов. За предыдущие пять лет «Дарница» инвестировала в собственное развитие более 1,6 млрд грн. В среднем 320 млн грн в год. И за восемь месяцев горячей фазы российско-украинской войны компания вложила около 300 млн грн. То есть уровень инвестирования остается неизменным.

15 лет назад «Дарница» построила первый полностью автоматизированный складской комплекс, единственный такого уровня в фармацевтическом производстве Украины и Восточной Европы. Семь лет назад фармацевтическая компания открыла уникальное для Украины производство инфузионных растворов, в прошлом году завершила реновацию современного смарт-офиса. В настоящее время, несмотря на войну, продолжается модернизация технологического оборудования производства твердых лекарственных форм.

Александр Партышев, коммерческий директор фармацевтической компании «Артериум», приобщается к разговору об инвестиционном оживлении в отрасли.

Александр Партышев, коммерческий директор фармацевтической компании "Артериум"

В 2023 году на заводе «Киевмедпрепарат», производящем продукцию для «Артериум», планируют закончить проект полной модернизации участка лиофильных препаратов. Этим методом изготавливают четыре лекарственных средства в восьми дозах, которые есть сегодня в портфеле «Артериум»: антибиотики, средства для анестезии. На модернизированном участке будут производить еще пять новых продуктов компании, которые сейчас находятся в стадии разработки.

Участок лиофильных препаратов, где производится продукция для ТМ "Артериум". Технологический процесс: оператор производит контроль полноты растворения компонентов лекарственных средств. / Фото: компания "Артериум"

Поэтому продолжение проекта по модернизации участка лиофилизированных продуктов поможет компании «Артериум» развиваться и выпускать на рынок новые продукты, отмечает Партышев. Компания инвестировала в этот проект около 6 млн евро. Технологическое оборудование для обновленного участка производит итальянская компания ІМА, один из мировых лидеров по производству фармацевтического оборудования.

Кроме модернизации технической части, на заводах-производителях продукции «Артериум» усовершенствуется и технологическая часть. Для этого увеличивают эффективность производства: увеличивают размеры серий лекарственных средств и скорости работы машин. От этого зависит себестоимость продукции и цена для пациентов. Чем быстрее производится единица продукции, тем меньше ее себестоимость. К тому же это помогает экономить энергоресурсы, что так важно сегодня.

Что еще делают производители

Есть у производителей и инвестиции, не связанные с развитием, хотя и не менее важные для полноценного функционирования предприятия. Чтобы работать в более безопасных условиях, «Фармак» вложил 11 миллионов гривен в обустройство бомбоубежищ на своих предприятиях в Киеве и Шостке. Оборудовал их мощными финскими станциями, средствами связи, дизель-генераторной установкой, запасами питьевой воды и питания, санитарным блоком и медпунктом.

«Для «Дарницы»важной составляющей инвестиционной политики является наш курс на цифровую трансформацию, начавшийся в 2019 году. Внедрение цифровых технологий с одновременным проведением реинжиниринга всех процессов и гармонизацией ландшафта бизнес-приложений совершенствует управление компанией, увеличивает прозрачность и эффективность бизнеса. Система управления компанией становится цельным организмом, руководство которой осуществляется, основываясь на доступных, достоверных и всеобъемлющих данных. «Меняясь, мы становимся частью глобальной цифровой экономики. Это долгосрочная инвестиция в инвестиционную привлекательность компании», — подчеркивает Губарец.

Взаимодействие бизнеса и государства

Из-за проблем с логистикой, особенно наблюдавшихся в начале войны, ключевую роль в обеспечении системы здравоохранения всем необходимым — а это обезболивающие, кровоостанавливающие, средства общей анестезии, препараты, используемые при неотложной госпитализации, и медикаменты для лечения хронических заболеваний, имели именно украинские фармацевтические компании.

«Именно поэтому следует обеспечить стабильность работы таких предприятий, — отмечает Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины. — Фармацевтическая промышленность — это социально ответственная отрасль экономики, поэтому ее включение в список приоритетных отраслей является важным шагом».

На сегодняшний день украинская фармацевтическая отрасль покрывает 4,1% ВВП перерабатывающей промышленности. Но она стремится к большему. В Украине работает 113 фармацевтических предприятий, влияние которых на внутренний рынок является определяющим. По данным исследовательской компании ProximaResearch, именно украинские предприятия занимают большинство рынка в потреблении — 65% и производят 61% лекарств из Национального перечня лекарственных средств по итогам 2021 года. То есть самые необходимые медицинские средства, которые покупаются за счет бюджетных средств и предоставляются пациентам бесплатно.

После начала полномасштабного российского вторжения, изменившего все в работе бизнеса, предприниматели нуждались в поддержке государства. Губарец из Дарницы отмечает, что правительство сразу пошло фармкомпаниям навстречу. Так, был введен ряд изменений процедур государственной регистрации/перерегистрации лекарственных средств и их обращения на период действия военного положения. В частности, Минздрав разрешил украинским производителям лекарственных средств на период военного положения использовать альтернативные фармацевтические ингредиенты, вспомогательные вещества, упаковочные материалы, не дожидаясь внесения изменений в регистрационные досье.

производство компании "Дарница" / Фото: компания "Дарница"

Евгения Пиддубная, директор службы корпоративных коммуникаций «Фармак» рассказывает, что во время эпидемии COVID-19, а затем с началом полномасштабной войны сотрудничество с Минздравом для решения как стратегических, так и оперативных вопросов значительно участилось. «Именно благодаря общей настроенности на результат, такой как недопущение дефицита лекарства в тяжелые для страны времена, мы вместе эффективно преодолели самые сложные моменты», — говорит экспертка. Она вспоминает, как в первые месяцы войны помнит огромное количество совместных совещаний, управление ситуацией с поставкой лекарства в почти ручном режиме. «Кроме этого, был внесен ряд изменений в регулирование, чтобы не было лишних барьеров во время военного положения — фармацевтические компании могли отгружать лекарства с иностранной упаковкой или даже без вторичной упаковки; использовать альтернативное сырье для изготовления препаратов и т. п. Дополнительно Минздрав помог нам с письмами на регуляторные органы ЕС с просьбой провести GMP-инспекции онлайн для получения сертификата надлежащей производственной практики европейского образца», — рассказывает Евгения Пиддубная.

Они работают

Чтобы развиваться даже в условиях войны, фармацевтические компании делают ставку на продажу препаратов с наибольшим спросом, разработку новых лекарственных средств и выход на новые рынки.

В «Артериуме» рассказывают, что стабилизация внутренних продаж помогает компенсировать потери. Компания переключила активность на те сегменты продуктов, которые по результатам 9 месяцев 2022 составляли наибольшую долю продаж в деньгах: безрецептурные — 35%, кардио — 20,6% и нейропродуктов — 20,2%.

«В приоритете „Артериум“ — интенсификация маркетинговой и дистрибуционной активностей на рынках Узбекистана и Казахстана. Также планируем наращивать продажи на рынках Закавказья — Грузии, Азербайджана, Армении, а также в Молдове. Интеграция на рынки европейских стран, в частности, Восточной Европы и Балканских стран, является еще одним важным направлением для нас. Мы уже сформировали портфель из около 20 продуктов, с которыми планируем выйти на европейский рынок. Среди этих продуктов есть средства для лечения кардиологических и эндокринологических заболеваний. До середины 2023 планируем самостоятельно или с помощью партнеров начать работу на этих территориях», — добавляет Александр Партышев.

лаборатория компании "Дарница" / Фото: компания "Дарница"

«Дарница» получила лицензию на выпуск противоковидных лекарств Pfizer и мРНК-вакцины в рамках программы ВОЗ. По этим направлениям планирует работать на развивающихся рынках, например, со странами Африки.

«Фармак» открывает производство в ЕС. И сейчас инвестирует более 20 млн евро в новое производство собственных лекарственных средств в пригороде Барселоны. Предприятие с полной цепочкой поставок и замкнутым циклом производства откроется в начале 2024 года. В сердце Каталонии украинцы будут выпускать стерильную продукцию — растворы, суспензии во флаконах и шприцах. «Помимо самого производства компания запустит в Испании мультифункциональный лабораторный комплекс с R&D-центром», — дополняет Костюк.

R&D комплекс компании "Фармак" / Фото: компания "Фармак"

Украинские фармацевтические компании открывают для себя новые рынки и готовятся экспортировать как можно больше товаров. Обо всех векторах экспансии украинской фармацевтики детализированный рассказ в следующем обзоре спецпроекта НВ.

Но есть нюансы

Александр Партышев, коммерческий директор фармацевтической компании «Артериум»

Неожиданной проблемой для украинских фармацевтических компаний стала массированная гуманитарная помощь, поступающая в Украину из других стран. Лечебные учреждения часто были перегружены гуманитарными препаратами, а украинские фармпредприятия не смогли поставлять свою продукцию в определенных сегментах рынка. В этой ситуации при нашей инициативе и поддержке в Украине был опубликован украиноязычный перевод Рекомендаций ВОЗ по надлежащей практике пожертвования лекарств. Эти рекомендации опубликованы и в украинских источниках, и на сайте ВОЗ. Мы надеемся, что их будут использовать. А управление гуманитарной помощью лекарствами улучшится.

Евгения Пиддубная, директор службы корпоративных коммуникаций «Фармак»

Евгения Поддубная, директор по корпоративным коммуникациям "Фармак"

Сегодня, когда роль сильной национальной фармацевтической отрасли подтверждена вызовами пандемии COVID-19 и полномасштабной войной в Украине, следует сфокусироваться на дальнейшем развитии ее потенциала. Это и стимулирование инвестиций в исследование, и ускорение выхода новых генерических препаратов в Украине через усовершенствование патентного законодательства и освоение новых технологий — собственных и полученных за счет международного сотрудничества.

Эти базовые идеи были заложены и в проекте Стратегии развития системы здоровья Украины до 2030 года, и в проекте Плана восстановления Украины в части отрасли производства лекарственных средств. Поэтому, надеюсь, все соответствующие наработки будут воплощены в жизнь в ближайшее время из-за изменений в законодательство. Например, если брать мировую практику, распространенным инструментом поддержки развития является льготное налогообложение инвестиций в R&D, государственные заказы через тендеры на локализацию новых технологий и т. д. Мы как Комитет здравоохранения СУП планируем подавать на рассмотрение Минздрава и Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации свои предложения вместе с соответствующей аналитикой, и надеемся на их поддержку.

Александр Саенко, начальник юридического отдела фармацевтической компании «Дарница»

Александр Саенко, начальник юридического отдела фармацевтической компании "Дарница"

С начала полномасштабной войны в Украине государственные органы пытаются принимать все необходимые меры для защиты граждан. Так, в апреле 2022 года в целях защиты прав собственников объектов интеллектуальной собственности вступил в силу Закон Украины «О защите интересов лиц в сфере интеллектуальной собственности во время действия военного положения, введенного в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины». Закон был очень актуален, ведь из-за постоянных боевых действий владельцы объектов интеллектуальной собственности (в дальнейшем — ОИС) не всегда имели возможность своевременно оплатить сбор за продолжение действия своих ОИС, своевременно подать ходатайства, заявления или возражения, поэтому действие ОИС было продлено на период действия военного положения.

Однако некоторые компании решили использовать этот Закон и военное положение в Украине для искусственного продления срока действия своих патентов, срок действия которых истек и уже не подлежит продлению. Такие действия во время военного положения блокируют выход на рынок других генерических препаратов, отечественного производства надлежащего качества и доступной цены, что очень важно для населения в условиях индексации цен и удешевления национальной валюты во время войны. Создание искусственной монополии на оригинальные лекарственные средства и использование для этого военного положения — это не о комплаентном бизнесе и даже не о человечности. Для конечного потребителя, почти год живущего в условиях войны и нестабильности, это означает отсутствие качественной и доступной альтернативы на полках аптечных заведений.

Досадным является также тот факт, что компании, используя упомянутый Закон и военное положение, пытаются продлить срок действия своих патентов, которые не подлежали продлению, осуществляли и осуществляют деятельность в России, а это уже не выдерживает никакой критики.

Поэтому предлагаем обязательно внести изменения в этот Закон с целью сделать невозможным использование во время войны его норм теми владельцами патентов, сроки действия которых уже не подлежали продлению в соответствии с положениями законодательства.