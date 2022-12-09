Киев может стать фармацевтическим хабом. Почему это хорошая идея 9 декабря, 15:25 Позиция





Евгения Поддубная, директор по корпоративным коммуникациям фармацевтической компании «Фармак», председатель Комитета по вопросам здравоохранения Союза украинских предпринимателей

Развитие и восстановление Украины после победы — тема, которую в странах ЕС обсуждают все чаще. Как, например, во время Киевского инвестиционного форума, который в конце ноября состоялся в бельгийском Брюсселе по приглашению мэра города Филиппа Клозе. Украинский бизнес не только вызывает восхищение своей устойчивостью у европейских коллег, но и нечем заинтересовать международных партнеров.

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На форуме мы презентовали украинскую фармацевтику с совсем другого ракурса, ведь у Киева есть все предпосылки стать новым региональным фармацевтическим хабом. Поэтому пройдемся по основным тезисам инвестиционных перспектив в области разработки и производства лекарств, которые были озвучены в Брюсселе.

Приоритетная отрасль экономики

До 24 февраля в центре внимания Украины был ІТ-сектор и достижений в этой области действительно немало. Киев превратился в крупный центр продаж ІТ-идей. Однако есть и другие сферы с высокой добавленной стоимостью, и одна из них — фармацевтика, использующая передовые решения в своем производстве и исследовательской деятельности. Полномасштабная война, пришедшая в нашу страну, наглядно продемонстрировала, насколько важно устойчивое и резистентное к кризисам локальное производство лекарственных средств.

Недавно фармацевтическая отрасль попала в список приоритетных отраслей экономики Украины, поскольку напрямую связана с вопросом национальной безопасности и благосостояния граждан. Такое решение и внимание Правительства очевидно будет способствовать развитию отрасли. И особенно это станет заметно после нашей победы. На мой взгляд, акцент будет сделан на поддержку инвестиций, международное сотрудничество, трансфер технологий, развитие R&D и клинических исследований. Инвесторы точно найдут привлекательные для них направления.

Киев уже в определенном смысле уже можно назвать хабом фарминдустрии, ведь здесь находятся не менее пяти ключевых производителей лекарственных средств с большим опытом, профессиональными командами и новейшими технологиями.

Несмотря на войну, нарушившую сложившиеся логистические цепочки, периодические обстрелы и проблемы с энергоснабжением, украинские фармацевтические компании не перестают работать. Уплачивать налоги в бюджет и зарплату сотрудникам, обеспечивать своевременные поставки продукции на рынок. И главное — и дальше инвестировать в развитие. И это, на мой взгляд, самое ценное во время войны. Демонстрирует, насколько наш бизнес верит в победу и перспективы Украины.

Фото: Выступление Евгении Поддубной на Киевском инвестиционном форуме в Брюсселе

Интересная отрасль для инвестиций

Фармацевтическая отрасль будет стремительно развиваться в ближайшие годы. Министерство здравоохранения (МОЗ Украины) уже работает над созданием в Киеве биокластера. Он поможет привлекать больше инвестиций и талантливых людей для формирования будущего индустрии с высокой добавленной стоимостью, генерируемой внутри страны. Чем же фармацевтика может заинтересовать инвесторов уже сегодня и в ближайшем будущем?

Украина обладает благоприятным географическим положением — продукцию можно быстро доставлять не только в страны ЕС, но и из ЕС в СНГ, Центральную Азию и МЕНА ( регион Ближнего Востока в Центральной Азии). Таким образом, производство лекарственных средств или активных фармацевтических ингредиентов ( АФИ) в Украине может отчасти смягчить глубокую зависимость системы здравоохранения ЕС от поставок из Китая и Индии. Пандемия COVID-19 продемонстрировала, насколько важно иметь « план Б» по диверсификации поставок и физически сокращать логистику.

регион Ближнего Востока в Центральной Азии). Таким образом, производство лекарственных средств или активных фармацевтических ингредиентов АФИ) в Украине может отчасти смягчить глубокую зависимость системы здравоохранения ЕС от поставок из Китая и Индии. Пандемия COVID-19 продемонстрировала, насколько важно иметь план Б» по диверсификации поставок и физически сокращать логистику. Украина — кандидат на вступление в ЕС. Поэтому страна продолжит максимально приближать свое законодательство к соответствию с требованиями союза, поэтому сотрудничать обеим сторонам в одном правовом поле станет проще.

Исторически у Украины есть хорошая образовательная база для сотрудников химической и фармацевтической отраслей. Более того, исторически сложилось так, что в стране есть целый ряд промышленных зон, где можно открывать новые предприятия и индустриальные парки по западному образцу, соответствующие всем высоким стандартам охраны окружающей среды.

В проекте Плана восстановления Украины большое внимание уделяется инновациям и развитию отраслей с добавленной стоимостью, таких как фармацевтика. Именно эти секторы будут привлекать внешние и внутренние инвестиции и специальные государственные программы, направленные на стимулирование развития и международного сотрудничества, локализации передовых технологий.

Международный бизнес активно сокращает инвестиции в России (к линические испытания, R&D, трансфер технологий), и эта тенденция продлится еще долго. Поэтому на этом фоне украинский рынок может стать альтернативой, новым региональным хабом.

линические испытания, R&D, трансфер технологий), и эта тенденция продлится еще долго. Поэтому на этом фоне украинский рынок может стать альтернативой, новым региональным хабом. Украина — один из мировых лидеров по цифровизации и ІТ. В стране появляются новые стартапы в сфере здравоохранения, реабилитации, управления пациентскими Big Data и т. д.



Надеюсь, потенциальные инвесторы и партнеры по иностранной фарминдустрии уже присматриваются к вариантам сотрудничества. Это может быть запуск R&D-центра в партнерстве с локальным производителем или совместные проекты в рамках биокластера; проведение клинических испытаний взамен российскому рынку; создание экспортного хаба; контрактное производство, локализация или трансфер технологий; и, конечно, финансирование академических исследований. Возможны и косвенные инвестиции, такие как увеличение импорта готовой продукции из Украины.

Я верю, что после победы в моем родном Киеве появится мощный фармацевтический кластер, конкурирующий за инвестиции не только с IT-отраслью внутри страны, но и с другими рынками разработки и производства лекарственных средств в мире. А инвестировать в Киев станет не только выгодно, но и престижно.