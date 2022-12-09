Киев может стать фармацевтическим хабом. Почему это хорошая идея
Евгения Поддубная,
На форуме мы презентовали украинскую фармацевтику с совсем другого ракурса, ведь у Киева есть все предпосылки стать новым региональным фармацевтическим хабом. Поэтому пройдемся по основным тезисам инвестиционных перспектив в области разработки и производства лекарств, которые были озвучены в Брюсселе.
Приоритетная отрасль экономики
До 24 февраля в центре внимания Украины был ІТ-сектор и достижений в этой области действительно немало. Киев превратился в крупный центр продаж ІТ-идей. Однако есть и другие сферы с высокой добавленной стоимостью, и одна из них — фармацевтика, использующая передовые решения в своем производстве и исследовательской деятельности. Полномасштабная война, пришедшая в нашу страну, наглядно продемонстрировала, насколько важно устойчивое и резистентное к кризисам локальное производство лекарственных средств.
Недавно фармацевтическая отрасль попала в список приоритетных отраслей экономики Украины, поскольку напрямую связана с вопросом национальной безопасности и благосостояния граждан. Такое решение и внимание Правительства очевидно будет способствовать развитию отрасли. И особенно это станет заметно после нашей победы. На мой взгляд, акцент будет сделан на поддержку инвестиций, международное сотрудничество, трансфер технологий, развитие R&D и клинических исследований. Инвесторы точно найдут привлекательные для них направления.
Киев уже в определенном смысле уже можно назвать хабом фарминдустрии, ведь здесь находятся не менее пяти ключевых производителей лекарственных средств с большим опытом, профессиональными командами и новейшими технологиями.
Несмотря на войну, нарушившую сложившиеся логистические цепочки, периодические обстрелы и проблемы с энергоснабжением, украинские фармацевтические компании не перестают работать. Уплачивать налоги в бюджет и зарплату сотрудникам, обеспечивать своевременные поставки продукции на рынок. И главное — и дальше инвестировать в развитие. И это, на мой взгляд, самое ценное во время войны. Демонстрирует, насколько наш бизнес верит в победу и перспективы Украины.
Интересная отрасль для инвестиций
Фармацевтическая отрасль будет стремительно развиваться в ближайшие годы. Министерство здравоохранения (МОЗ Украины) уже работает над созданием в Киеве биокластера. Он поможет привлекать больше инвестиций и талантливых людей для формирования будущего индустрии с высокой добавленной стоимостью, генерируемой внутри страны. Чем же фармацевтика может заинтересовать инвесторов уже сегодня и в ближайшем будущем?
- Украина обладает благоприятным географическим положением — продукцию можно быстро доставлять не только в страны ЕС, но и из ЕС в СНГ, Центральную Азию и МЕНА (регион Ближнего Востока в Центральной Азии). Таким образом, производство лекарственных средств или активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Украине может отчасти смягчить глубокую зависимость системы здравоохранения ЕС от поставок из Китая и Индии. Пандемия COVID-19 продемонстрировала, насколько важно иметь «план Б» по диверсификации поставок и физически сокращать логистику.
- Украина — кандидат на вступление в ЕС. Поэтому страна продолжит максимально приближать свое законодательство к соответствию с требованиями союза, поэтому сотрудничать обеим сторонам в одном правовом поле станет проще.
- Исторически у Украины есть хорошая образовательная база для сотрудников химической и фармацевтической отраслей. Более того, исторически сложилось так, что в стране есть целый ряд промышленных зон, где можно открывать новые предприятия и индустриальные парки по западному образцу, соответствующие всем высоким стандартам охраны окружающей среды.
- В проекте Плана восстановления Украины большое внимание уделяется инновациям и развитию отраслей с добавленной стоимостью, таких как фармацевтика. Именно эти секторы будут привлекать внешние и внутренние инвестиции и специальные государственные программы, направленные на стимулирование развития и международного сотрудничества, локализации передовых технологий.
- Международный бизнес активно сокращает инвестиции в России (клинические испытания, R&D, трансфер технологий), и эта тенденция продлится еще долго. Поэтому на этом фоне украинский рынок может стать альтернативой, новым региональным хабом.
- Украина — один из мировых лидеров по цифровизации и ІТ. В стране появляются новые стартапы в сфере здравоохранения, реабилитации, управления пациентскими Big Data
и т. д.
Надеюсь, потенциальные инвесторы и партнеры по иностранной фарминдустрии уже присматриваются к вариантам сотрудничества. Это может быть запуск R&D-центра в партнерстве с локальным производителем или совместные проекты в рамках биокластера; проведение клинических испытаний взамен российскому рынку; создание экспортного хаба; контрактное производство, локализация или трансфер технологий; и, конечно, финансирование академических исследований. Возможны и косвенные инвестиции, такие как увеличение импорта готовой продукции из Украины.
Я верю, что после победы в моем родном Киеве появится мощный фармацевтический кластер, конкурирующий за инвестиции не только с IT-отраслью внутри страны, но и с другими рынками разработки и производства лекарственных средств в мире. А инвестировать в Киев станет не только выгодно, но и престижно.