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Facebook впервые назначил менеджера, ответственного за Украину

4 июня, 08:37
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Facebook впервые назначил менеджера, ответственного за Украину - фото

Kateryna Kruk / Facebook

Компания Facebook назначила Екатерину Крук на должность менеджера публичной политики по Украине (public policy manager for Ukraine).

Об этом Крук сообщила на своей странице в Facebook 27 мая.

«Ну, будет интересно», — прокомментировала она.

Замминистра информационной политики Дмитрий Золотухин написал в Facebook, что Крук — известный эксперт по вопросам информационного пространства, спикер всех актуальных конференций по дезинформации, которые проходили в последние годы, принципиальный и честный человек.

«Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится», — добавил Золотухин.

Крук участвовала в Революции достоинства. Работала на портале StopFake.

Напомним, о намерениях Facebook назначить менеджера публичной политики по Украине стало известно в октябре 2018 года. До этого такого менеджера в компании не было.

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