Facebook впервые назначил менеджера, ответственного за Украину
Компания Facebook назначила Екатерину Крук на должность менеджера публичной политики по Украине (public policy manager for Ukraine).
Об этом Крук сообщила на своей странице в Facebook 27 мая.
«Ну, будет интересно», — прокомментировала она.
Замминистра информационной политики Дмитрий Золотухин написал в Facebook, что Крук — известный эксперт по вопросам информационного пространства, спикер всех актуальных конференций по дезинформации, которые проходили в последние годы, принципиальный и честный человек.
«Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится», — добавил Золотухин.
Крук участвовала в Революции достоинства. Работала на портале StopFake.
Напомним, о намерениях Facebook назначить менеджера публичной политики по Украине стало известно в октябре 2018 года. До этого такого менеджера в компании не было.