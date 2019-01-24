Фабрика Roshen в Липецке закрыта, проверил лично - журналист Цимбалюк Вчера, 15:38 2879 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода (RFE/RL) Цимбалюк утверждает, что фабрики Порошенко в России закрыты Радио Свобода (RFE/RL)

Липецкая кондитерская фабрика Roshen в настоящий момент закрыта, заявил спецкорреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк, посетивший российский Липецк.

"Я ездил в Липецк, как вы, наверное, догадались, инспектировал фабрики [помимо Липецка, еще одна фабрика построена в селе Сенцово, - Ред.] нашего президента. Они закрыты, да - лично смотрел. Так что нужно в Россию ехать со своим Рошеном", - сообщил он НВ.

Роман Цимбалюк даст интервью Юрию Мацарскому в программе Має слово на Радио НВ завтра в 14:00

Напомним, 14 января 2015 года во время итоговой пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко заявил о подписании договора, по которому он передал свою долю в кондитерской корпорации Roshen в независимый "слепой траст".

19 марта 2016 в российском Липецке полицейские и ОМОН заблокировали кондитерскую фабрику Roshen. Директор фабрики Константин Бакулин заявил, что блокирование предприятия фактически является рейдерским захватом.

С 15 сентября кондитерские фабрики Roshen в Липецке и селе Сенцово приостановили работу из-за снижения сбыта.

Закрытие предприятия в Липецке произошло в январе 2017 года по экономическим и политическим причинам.

1 апреля 2017 года на фабрике было полностью остановлено все производство, технологические линии законсервированы, а в мае планировалось законсервировать системы холодо- и теплоснабжения. Процесс консервации завершился в июне 2017 года.

28 апреля того же года Roshen заявила об аресте имущества своей фабрики в российском Липецке общей стоимостью 2 млрд рублей.

22 декабря 2018 года Басманный суд Москвы продлил арест недвижимого имущества и земельных участков кондитерской фабрики в Липецке на три месяца.