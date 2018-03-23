Фабрика Порошенко в России увеличила убыток в 63 раза

В 2017 году законсервированная Липецкая кондитерская фабрика в России, которая входит в корпорацию Roshen, увеличила убыток в 63,7 раза - до 311,7 млн рублей.

Об этом говорится в отчете фабрики, передают Українські Новини.

При этом, выручка предприятия сократилась в прошлом году в 5 раз - до 248,6 млн рублей.

Сумма чистых активов на конец прошлого года составила 4,6 млрд рублей в сравнении с 4,9 млрд рублей на конец 2016 года.

Дебиторская задолженность фабрики составляет 735,3 млн рублей, включая сумму 701 млн рублей, оспариваемую Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России.

Отметим, что в январе 2017 года корпорация Roshen по экономическим и политическим причинам закрыла фабрику в российском Липецке.

1 апреля на фабрике было полностью остановлено все производство, технологические линии законсервированы, а в мае планировалось законсервировать системы холодо- и теплоснабжения.

28 апреля Roshen заявила об аресте имущества Липецкой кондитерской фабрики Roshen общей стоимостью 2 млрд рублей. А в июне корпорация Roshen завершила процесс консервации Липецкой кондитерской фабрики.

Кроме того, Roshen заявляла, что Федеральная налоговая служба России необоснованно пытается взыскать с торгового дома Roshen более 150 млн рублей дополнительных налогов.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. В ее состав входят Кременчугская, две Винницкие, Киевская кондфабрики и Винницкий молочный завод. Мариупольская кондфабрика находится на стадии ликвидации. Также Roshen принадлежат Клайпедская кондитерская фабрика UAB Roshen (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики Roshen (РФ) была остановлена с 1 апреля 2017 года. Президент Украины Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen.

После вступления в должность главы государства он нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Однако "в связи с отсутствием покупателей" в январе 2016 года президент заявил о подписании договора о передаче кондитерской корпорации в траст.

В апреле 2016 года инвестиционная компания ICU заявила о завершении передачи в "слепой" траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в корпорации Roshen. Он передал свою 85%-ную долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов. Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд Кондитеринвест, еще четырем топ-менеджерам - по 0,5%.

Позже Порошенко заявил о том, что не влияет на свои активы в Roshen.