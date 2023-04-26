Пять продуктов. Еврокомиссия предложит запретить до конца года импорт в пять стран из Украины 26 апреля, 02:48 Украинская пшеница подпадет под запрет (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Европейская комиссия намерена предложить запретить до конца года запретить импорт пяти сельскохозяйственных продуктов из Украины.



Об этом сообщает Укринформ.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский сообщил, что импорт в пять стран будет касаться таких продуктов как кукуруза, пшеница, рапс, подсолнечник и солнечное масло.



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«Мы очень близки к хорошему соглашению, предусматривающему временный запрет для пяти продуктов, а также проведению расследования, в соответствии с защитными мерами, предусмотренными в соглашении о либерализации торговли с Украиной. Эти и эти меры могут использоваться до 5 июня, поэтому с тех пор эти регуляторные правила утратят силу. Но мы знаем, если новые правила будут согласованы, так что эти временные меры также должны быть продлены, вероятно, до конца года. Еврокомиссия открыта для такой возможности», - заявил Войцеховский.

15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины. Польские аграрии в течение нескольких месяцев протестовали против перевозки через Польшу в третьи страны украинской агропродукции. Они заявляли, что значительная часть украинского зерна не отправляется транзитом дальше, а оседает в Польше, создавая дисбаланс на польских рынках и снижая цены на продукцию польских фермеров.

Позже о временном запрете на импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявили Венгрия и Словакия. 19 апреля к ним присоединилась Болгария, разрешившая только транзит.

Представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер заявила, что ЕС выступает против такого запрета.

18 апреля Минагрополитики сообщило, что Украина и Польша договорились возобновить транзит украинского зерна.

19 апреля Венгрия заявила, что запретила импорт в страну 25 видов сельхозтоваров из Украины, но разрешила их транзит на особых условиях.

Также сообщалось, что Румыния не будет ограничивать транзит украинского зерна через порты.