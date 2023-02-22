Всего за полгода. Евросоюз перевыполнил план по отказу от российского газа 22 февраля, 10:54 Евросоюз ускоренными темпами избавляется от зависимости от российского газа (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Потребление природного газа в ЕС в период с августа 2022 года по январь 2023 года снизилось на 19,3% по сравнению со средним потреблением газа за аналогичный период с 2017 года.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Eurostat.

«Регламент Совета ЕС 2022/1369 о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ, являющийся частью плана REPowerEU по прекращению зависимости ЕС от российских ископаемых видов топлива, установил цель сокращения на 15% на период с августа 2022 года по март 2023 года по сравнению со средним показателем за тот же период пяти предыдущих лет подряд», — сказано в статистическом анализе.

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В нем приводятся данные о том, что с августа 2022 года по январь 2023 года наименьшее снижение потребления природного газа за отчетный период среди стран ЕС зарегистрировано в Ирландии — на 0,3%, в Испании — на 13,7% и в Словении — на 14,2%. Только в этих трех странах не достигнут показатель в 15%.

В других государствах-членах ЕС, отмечает Eurostat, потребление снизилось больше целевого показателя в 15%, а в некоторых странах значительно больше — до 40% и более.

Сильнее всего потребление упало в Финляндии — на 57,3%, в Литве — на 47,9% и в Швеции — на 40,2%.