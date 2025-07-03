В прошлом году Европейский Союз потратил на закупку российских энергоресурсов больше, чем выделил финансовой помощи Украине.

Об этом говорится в аналитическом материале Euractiv. «В 2024 году ЕС потратил примерно 21,9 миллиарда евро на импорт российского ископаемого топлива — всего на 1% меньше, чем в предыдущем году. Для сравнения: эта сумма превышает 18,7 миллиарда евро финансовой помощи, которую ЕС предоставил Украине в том же году», — отметили в издании.

Таким образом, несмотря на 17 пакетов санкций и неоднократные обещания прекратить зависимость от связанных с Кремлем углеводородов, российская нефть, газ и СПГ все еще поступают в экономику Европы. Евросоюз импортирует даже уран, поскольку пять государств-членов ЕС (Финляндия, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария) до сих пор эксплуатируют ядерные реакторы ВВЭР российского производства.

Хотя такая зависимость частично происходит из устаревшей инфраструктуры, она имеет и политический характер: Словакия и Венгрия блокируют 18-й пакет европейских санкций против РФ, чтобы заставить Еврокомиссию пересмотреть план постепенного отказа от российских энергоресурсов до 2027 года.

В частности, с начала 2026 года не должны подписываться новые газовые контракты, и даже краткосрочные соглашения должны завершиться до середины 2026 года. Долгосрочные соглашения по нефти, газу и СПГ будут полностью отменены до 2027 года.

Существует исключение для стран ЕС, не имеющих выхода к морю, но все еще связанных старыми трубопроводными контрактами — у них будет время до конца 2027 года, чтобы выполнить их. Брюссель также планирует дальнейшие ограничения, направленные на российский уран и другой ядерный импорт.

Большая часть российского трубопроводного импорта газа уже перекрыта, и только «Турецкий поток» продолжает поставлять российский газ в Европу, причем велись переговоры о расширении его мощностей.

В то же время поток российского СПГ в Евросоюз с привлечением печально известного теневого флота остается стабильным.

Энергетическая безопасность ЕС часто рассматривается как «трилемма»: балансирование надежного снабжения, защиты окружающей среды и доступности.

Для стран ЕС, которые все еще зависят от российского ископаемого топлива, стоимость является главным вопросом, и взгляды национальных правительств кардинально различаются.

Венгрия и Словакия утверждают, что зависимость от российских ресурсов сохраняет низкие цены. Германия, напротив, в значительной степени переориентировала поставки газа из России в Норвегию, а Франция заключила 27-летнее соглашение на импорт природного газа из Катара. Что касается нефти, то лучшими вариантами для ЕС могут быть США и Ливия, отмечает издание.

«Если ЕС сможет успешно обеспечить альтернативных поставщиков и вырваться из политического тупика по санкциям, он может сократить доходы России от экспорта ископаемого топлива на 51 миллиард евро в год», — заключают журналисты.

Ранее сообщалось, что 12 марта 2025 года Европейский парламент во время пленарного заседания в Страсбурге принял резолюцию в поддержку Украины, призвав страны-члены Европейского Союза увеличить военные помощь.