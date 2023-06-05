Четыре продукта, пять стран. Запрет на импорт украинского зерна в Европу продлят до 15 сентября — проект постановления уже готов 5 июня, 16:22 Запрет на импорт украинских зерновых в пять стран продлят до 15 сентября (Фото:Igor Tkachenko / File Photo / Reuters)

Министерство сельского хозяйство Польши получило от Евросоюза проект нового постановления о продлении запрета импорта четырех видов зерновых из Украины в пять приграничных стран до 15 сентября 2023 года.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус в Telegram.

«Мы получили от ЕС проект нового постановления о запрете импорта четырех продуктов в пять стран. Срок действия, предусмотренный проектом, — 15 сентября этого года», — написал он.

Видео дня

Он также выразил надежду, что этот проект вступит в силу с завтрашнего дня, 6 июня.

Как сообщалось, запрет ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Польшу, Болгарию, Венгрию, Словакию и Румынию вступил в силу 2 мая со сроком действия до 5 июня.

Украинские зерновые могут быть ввезены в эти страны только на условиях транзита.