Шестой пакет санкций. Евросоюз откажется от российской нефти в течение полугода — WSJ 4 мая, 05:39 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз откажется от нефти из России (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Шестой пакет санкций Евросоюза будет включать в себя отказ от покупку российской нефти в течение шести месяцев. Импорт нефтепродуктов остановят до конца года.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Исключение будет сделано для Словакии и Венгрии, которые сильно зависят от нефтепродуктов из РФ. Двум странам на отказ дадут 20 месяцев.

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Также в следующем пакете санкций будет отключение от SWIFT российского Сбербанка. В то же время, санкции не будут наложены на Газпромбанк.

Решение будет обсуждаться уже в ближайшие дни и может быть принято уже на этой неделе. Евросоюз может ввести санкции только если за них проголосуют все страны.

Россия поставляет 40% газа в ЕС и обеспечивает 26% импорта нефти.



Страны ЕС заплатили России более 47 млрд евро за газ и нефть с момента ее вторжения в Украину 24 февраля, сообщила исследовательская организация Центр исследований энергии и чистого воздуха.

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