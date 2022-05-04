Шестой пакет санкций. Евросоюз откажется от российской нефти в течение полугода — WSJ

4 мая, 05:39
Цей матеріал також доступний українською
Евросоюз откажется от нефти из России (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Евросоюз откажется от нефти из России (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Шестой пакет санкций Евросоюза будет включать в себя отказ от покупку российской нефти в течение шести месяцев. Импорт нефтепродуктов остановят до конца года.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Исключение будет сделано для Словакии и Венгрии, которые сильно зависят от нефтепродуктов из РФ. Двум странам на отказ дадут 20 месяцев.

Видео дня

Также в следующем пакете санкций будет отключение от SWIFT российского Сбербанка. В то же время, санкции не будут наложены на Газпромбанк.

Решение будет обсуждаться уже в ближайшие дни и может быть принято уже на этой неделе. Евросоюз может ввести санкции только если за них проголосуют все страны.

Читайте также:
В своем репертуаре. Сийярто убеждает, что российская нефть нужна Венгрии для… отказа от российской нефти

Россия поставляет 40% газа в ЕС и обеспечивает 26% импорта нефти.

Страны ЕС заплатили России более 47 млрд евро за газ и нефть с момента ее вторжения в Украину 24 февраля, сообщила исследовательская организация Центр исследований энергии и чистого воздуха.

https://www.youtube.com/watch?v=CAN4U7ofeeM
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Евросоюз Нефть Санкции против России Война в Украине Война России против Украины

Загрузка...
poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X