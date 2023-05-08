Удар по союзникам. Европа может ввести санкции против китайских компаний, помогающих военной машине России 8 мая, 10:27 Этот шаг ЕС может раздражать Пекин, который опасается, что Брюссель станет на сторону Вашингтона в их борьбе за глобальное влияние (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Брюссель планирует ввести санкции против китайских компаний, помогающих военной машине России, что может привести к увеличению напряжения между ЕС и Пекином.

Как сообщает Financial Times, в новом пакете санкций, который будет обсуждаться странами-членами ЕС на этой неделе, перечислены семь китайских предприятий, обвиняемых в продаже оборудования двойного назначения. Некоторые из компаний уже находились под санкциями.



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Этот шаг ЕС может раздражать Пекин, который опасается, что Брюссель станет на сторону Вашингтона в их борьбе за глобальное влияние. До этого момента Брюссель избегал «нападений» на Китай, утверждая, что нет доказательств прямых поставок оружия Москве.

Для утверждения список санкций должен получить единогласную поддержку от всех 27 стран-членов ЕС. Два китайских предприятия из перечня, 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, уже находились под санкциями США. Кроме этого, две компании из Гонконга, также попавшие в список ЕС, уже находятся в списке Минфина США: Sinno Electronics и Sigma Technology.

Санкции направлены на китайские компании, которые, по мнению ЕС, помогали военно-промышленному комплексу России в ведении войны против Украины. Кроме того, Брюссель предлагает ввести санкции против некоторых иранских компаний, занимающихся производством и снабжением беспилотников в Россию.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Китаю нельзя доверять роль посредника в мирных инициативах из-за заинтересованности Пекина в затягивании войны.