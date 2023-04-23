Еврокомиссия не достигла договоренностей со странами ЕС по импорту украинского зерна 23 апреля, 21:25 Еврокомиссия не достигла договоренностей со странами восточной Европы (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис провел переговоры с представителями пяти стран Евросоюза по импорту продукции из Украины.



Об этом сообщает RMF FM.



Переговоры с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Болгарией продолжатся в понедельник на уровне министров сельского хозяйства.



Отмечается, что со стороны Еврокомиссии есть готовность идти на уступки. В частности, могут расширить список товаров, импорт которых будет запрещен из Украины. В данный момент Еврокомиссия согласилась только на запрет импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

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"Прогресс есть, и переговоры двигаются в правильном направлении", - сообщил участник переговоров.

15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины. Польские аграрии в течение нескольких месяцев протестовали против перевозки через Польшу в третьи страны украинской агропродукции. Они заявляли, что значительная часть украинского зерна не отправляется транзитом дальше, а оседает в Польше, создавая дисбаланс на польских рынках и снижая цены на продукцию польских фермеров.

Позже о временном запрете на импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявили Венгрия и Словакия. 19 апреля к ним присоединилась Болгария, разрешившая только транзит.

Представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер заявила, что ЕС выступает против такого запрета.

18 апреля Минагрополитики сообщило, что Украина и Польша договорились возобновить транзит украинского зерна.

19 апреля Венгрия заявила, что запретила импорт в страну 25 видов сельхозтоваров из Украины, но разрешила их транзит на особых условиях.

Также сообщалось, что Румыния не будет ограничивать транзит украинского зерна через порты.