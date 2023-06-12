Таких хранилищ ни у кого больше нет. Украина может спасти Европу от зимнего энергетического кризиса — Bloomberg 12 июня, 17:25 Счетчики на ПХГ Украины (Фото:Укртрансгаз)

Власти ЕС в рамках подготовки к зимнему периоду рассматривают вариант хранения газа в подземных хранилищах Украины.

«Власти ЕС размышляют над тем, можно ли использовать Бильче-Волицко-Угерское подземное хранилище и другие объекты в Украине, которая имеет самую большую на континенте систему подземных пустот, в которых можно хранить газ, когда спрос и цены на него подскочат зимой», — пишет Bloomberg.

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Агентство отмечает, что газовые хранилища в странах ЕС в данный момент заполнены на 70%, а полностью наполнены они должны быть в начале сентября. Соответственно, хранение газа в Украине позволит избежать его переизбытка для ЕС.

Газохранилища, расположенные в относительной безопасности на глубине 2 км под землей, составляют более 30 млрд кубометров. Оператор ПХГ — компания Укртрансгаз — предоставляет треть этих мощностей для хранения, что эквивалентно примерно 10% потребности ЕС в четвертом квартале 2022 года, уточнили в агентстве.

«Украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение газа во второй половине лета 2023 года, если учитывать их тесную связь с газовыми рынками ЕС», — заявили в немецкой энергетической компании RWE AG.

Однако в швейцарской энергетической компании Axpo, ранее хранившей газ в Украине, подчеркнули, что в настоящее время риски для украинской энергетической инфраструктуры колоссальны.

«Украинский рынок предлагает хранение по фиксированной ставке, что делает хранение газа в Украине очень привлекательным и конкурентоспособным вариантом», — сказал Марко Заальфранк, глава отдела торговых операций Axpo в континентальной Европе, отметив, что риск должен быть снижен.

Агентство напоминает, что эта инициатива ЕС по Украине наряду с другими мерами призвана не допустить повторения сложной ситуации 2022 года с закупками газа. Тогда, по некоторым данным, правительствам стран ЕС пришлось выделить 646 млрд евро на помощь компаниям и рядовым жителям.

ПХГ в Украине Инфографика:

Ранее издание Financial Times писало о том, что власти Евросоюза ведут переговоры с финансовыми учреждениями о предоставлении страховых гарантий компаниям, которые будут хранить газ в украинских подземных хранилищах.