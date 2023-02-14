Евросоюз готовит санкции против владельца «тайного флота» российских танкеров с нефтью — Politico 14 февраля, 23:33 Танкер с нефтью (Фото:REUTERS/Tatiana Meel)

Европейский союз готовит новые санкции против судоходной компании SUN Ship Management Ltd, помогающей РФ нелегально перевозить нефть.

Об этом сообщает Politico.

Журналисты издания сообщают, что в апреле 2022 года компания тайно разместила у себя 92 судна российской государственной компании Совкомфлот. Это было сделано для организации в будущем тайной перевозки российской нефти в случае санкций против РФ.

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В настоящее время компания, ранее называвшаяся SCF Management Services, стала одним из основных источников прибыли для РФ. Были организованы контракты с большим количеством стран.

Компания SUN Ship Management Ltd базируется в Дубае, основными бенефициарами являются граждане ОАЭ и РФ. Танкеры компании занимаются перевозками нефти под флагами Либерии и Кипра. В среднем, они вмещают не менее 150 000 тонн нефти.