С одним исключением. Европейский совет запретил россиянам хранить газ в ЕС — Боррель 27 февраля, 11:02 Жозеп Боррель (Фото:Johanna Geron / Reuters)

ЕС принял решение ввести запрет на предоставление мощностей для хранения газа для граждан России.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает Интерфакс-Украина.

«Евросовет ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа гражданам РФ. Исключение — для инфраструктуры СПГ», — сказано в его заявлении.

Видео дня

Боррель объяснил, что такие меры, по замыслу Брюсселя, позволят, среди прочего, защитить надежность поставок газа в ЕС.

Как сообщалось, ранее в Европарламенте заявили, что ЕС готов полностью отказаться от российского газа.