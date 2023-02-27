С одним исключением. Европейский совет запретил россиянам хранить газ в ЕС — Боррель

27 февраля, 11:02
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Жозеп Боррель (Фото:Johanna Geron / Reuters)

Жозеп Боррель (Фото:Johanna Geron / Reuters)

ЕС принял решение ввести запрет на предоставление мощностей для хранения газа для граждан России.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает Интерфакс-Украина.

«Евросовет ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа гражданам РФ. Исключение — для инфраструктуры СПГ», — сказано в его заявлении.

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Боррель объяснил, что такие меры, по замыслу Брюсселя, позволят, среди прочего, защитить надежность поставок газа в ЕС.

Как сообщалось, ранее в Европарламенте заявили, что ЕС готов полностью отказаться от российского газа.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Газ Евросоюз ПХГ Евросовет Санкции Запада Санкции ЕС Жозеп Боррель

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