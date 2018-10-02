Евросоюз продлил пошлины на трубы из Украины и РФ

Европейская комиссия продлила действие антидемпинговой пошлины на ввоз бесшовной трубы из Украины в размере 25,7%.

Об этом сообщается в документах ЕК, передает агентство Интерфакс-Украина.

При этом для Днепропетровского трубного завода пошлина составляет 12,3%, для заводов группы Интерпайп - 13,8%.

Также отмечается, что комиссия продлила действие антидемпинговой пошлины на ввоз в регион бесшовных труб диаметром не более 406,4 мм из России на уровне 35,8%,

Проведенное ЕК расследование (затрагивает период с июля 2016 года до июня 2017 года) доказывает привлекательность европейского рынка для российских производителей стальных труб, говорится в материалах Еврокомиссии.

Так, ежегодный спрос в странах Евросоюза на стальные трубы составлял в период проведения расследования 1,3 млн тонн (1,5 млн тонн в 2014 году), что является одним из самых существенных показателей потребления в мире. После введения дополнительных заградительных пошлин на стальную продукцию со стороны США, европейский рынок стал еще более привлекательным для российских компаний, а стоимость российских труб, поставляемых в Европу, ниже цен европейских производителей. При этом в документе отмечается незначительный объем поставок бесшовных труб в ЕС из России - 8,633 тыс. тонн (0,6% от общего объема потребления в ЕС).

Источник в отрасли пояснил, что антидемпинговая мера на импорт российской бесшовной трубы действует в ЕС уже более 20 лет и давно не отражает реальную ситуацию на рынке.