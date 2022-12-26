Аномальное тепло и снижение цен. Европейские страны, несмотря на декабрь, закачивают газ в хранилища 26 декабря, 09:29 Европа в середине декабря вернулась к закачке газа в ПХГ (Фото:АО Уктрансгаз)

Теплая погода и дополнительное сокращение спроса из-за наступивших праздников позволили Европе перейти от нетто-отбора к нетто-закачке газа в хранилища.

На наступившей c 26 декабря неделе погода может быть еще теплее, чем на прошедшей. Это значит, что такой режим работы системы может сохраниться до завершения рождественских праздников — до среды, 28 декабря, сообщает Интерфакс-Украина.

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Оттепель привела к понижению цен на европейском рынке. Контракт с поставкой на день вперед на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $868 за тысячу кубометров. Январский фьючерс — $932.

Азиатские котировки также немного корректируются, но держатся выше европейских. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) достиг $1004.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе на прошлой неделе обеспечила 21% энергобаланса по ЕС после 13% на неделе с 12 по 18 декабря.

Текущий уровень запасов в Европе снизился до 82,98% - это на 10,8 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет.

Европейские терминалы по приему СПГ с начала декабря работают с производительностью 67%, при таком же среднем показателе за ноябрь. Сокращаются запасы СПГ в резервуарах приемных терминалов (на 10% к среднему ноябрьскому уровню) — это говорит о том, что новые партии сжиженного газа приходят в Европу медленнее, чем рынок его потребляет.

Как сообщалось, Германия 17 декабря провела церемонию открытия своего первого терминала СПГ — в Вильгельмсхафене. Всего страна планирует построить пять таких терминалов.