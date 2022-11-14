Хитрый ход в ответ Газпрому. В Евросоюзе придумали, как экономить газ в подземных хранилищах 14 ноября, 13:46 Европейцы придумали, как сэкономить газ в подземных хранилищах (Фото:utg.ua)

Европейские газовики этой осенью первым делом стараются тратить запасы газа в приемных терминалах СПГ, а не в подземных хранилищах. Этим во многом объясняется отсрочка начала сезона отбора газа из подземных хранилищ.

Согласно актуальным прогнозам погоды, зимние температуры воздуха должны установиться в Европе уже в середине наступившей недели, и к выходным (19−20 ноября) ожидается еще более серьезное понижение температуры — до уровня многолетних минимумов, сообщает Интерфакс-Украина.

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Однако это пока только прогноз, который может меняться несколько раз в день. Впрочем, на счет этого похолодания пока он менялся только в сторону понижения.

Декабрьский фьючерс на газ на хабе TTF в понедельник, 14 ноября подрос до $1100 за тысячу кубов с $1035 на закрытии торгов в пятницу, 11 ноября.

За время затянувшегося предзимья Европа продемонстрировала новую модель управления балансом газа. По мере понижения температуры воздуха в первую очередь тратятся запасы СПГ в приемных резервуарах, а не газ в подземных хранилищах.

Впрочем, практика работы европейских терминалов уже нащупала определенный «стеклянный потолок» их мощности. Пока максимальным уровнем их использования за всю историю была отметка в 77%, на прошлой неделе она достигала 74%.

С начала ноября коэффициент использования мощностей регазификации составляет 67% при том, что в среднем за октябрь было 60%.

Европа вот-вот начнет чистый отбор сформированных к зиме запасов газа. Текущее состояние резервов уже нельзя назвать закачкой в прямом смысле этого слова (прирост за последние будние дни составляет десятые доли процентного пункта).

Как сообщалось, начало сезона отбора в 2022 году будет самым поздним за историю наблюдений (с 2011 года). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2013 году (резервы начали уменьшаться 4 ноября).

Уровень запасов сейчас составляет 95,51% - это более 102 млрд кубометров активного газа. Прирост за последние отчетные сутки (12 ноября) составил 0,08 процентного пункта. При этом чистый отбор за газовые сутки 12 ноября показали Италия и Нидерланды.