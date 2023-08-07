100 миллиардов евро. FT подсчитало прямые убытки европейских компаний с начала полномасштабной войны в Украине — инфографика 7 августа, 11:18 Европейские компании потеряли в РФ более 100 млрд евро с начала полномасштабного вторжения в Украину (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Крупнейшие европейские компании понесли не менее 100 млрд евро прямых убытков от своей деятельности в России после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет Financial Times на основе анализа отчетности 600 европейских компаний.

По данным издания, 176 компаний зафиксировали обесценение активов, расходы, связанные с обменом иностранной валюты, и другие разовые расходы в результате продажи, закрытия или сокращения российского бизнеса. Эти данные не включают косвенные макроэкономические последствия войны, такие как рост цена на энергию и товары.

Видео дня

При этом нефтегазовые и оборонные компании в конечном результате получили прибыль с начала вторжения.

«По мнению аналитиков, решение Москвы захватить контроль над российскими предприятиями импортеров газа Fortum и Uniper в апреле, за которым последовала экспроприация Danone и Carlsberg в прошлом месяце, предполагает, что впереди еще больше проблем», — пишет издание.

Согласно данным, собранным Киевской школой экономики (KSE), более 50% из 1871 европейский компаний, работавших в РФ до войны, все еще продолжают работать в стране-агрессоре. В частности, речь идет об итальянской UniCredit, австрийской Raiffeisen, швейцарской Nestlé и британской Unilever.

«Даже если компания потеряла много денег, покидая Россию, те, кто остается, рискуют потерять гораздо больше», — сказал Наби Абдуллаев, партнер стратегического консалтинга Control Risks. «Оказывается, стратегия „резать и бежать“ была лучшей стратегией для компаний, решающих, что делать в начале войны. Чем быстрее вы ушли, тем меньше ваши потери», — добавил он.

Какие отрасли пострадали больше всего?

Нефтегазовый сектор. Только три компании — BP, Shell и TotalEnergies — сообщили о совокупных убытках в размере 40,6 млрд евро. Правда, эти убытки были компенсированы более высокими ценами на нефть и газ, что помогло этим группам сообщить о небывалой совокупной прибыли в размере около 95 млрд евро по итогам 2022 года.

Финансовые компании, включая банки, страховые и инвестиционные компании, зафиксировали списания и другие расходы на сумму 17,5 млрд евро.

Коммунальные услуги (utilities) получили прямой ущерб в размере 14,7 млрд евро.

Промышленные компании, в том числе производители автомобилей, потеряли 13,6 млрд евро.

Какие страны пострадали больше всего?

В разрезе по странам, больше всего убытков получили британские компании — свыше 30 млрд евро.

На втором и третьем местах — компании Германии и Франции, более 20 млрд евро убытков у каждой страны.

В десятку наиболее пострадавших также вошли: Финляндия, Италия, Австрия, Ирландия, Дания, Бельгия и Швейцария.

Инфографика: Financial Times

Группы, все еще работающие в России, идут на риск, считает Анна Власюк, научный сотрудник KSE. По ее словам, более жесткие правила выхода, введенные Москвой с начала войны, сделали вероятной экспроприацию, а получение каких-либо дивидендов от этих предприятий практически невозможно.

«Компаниям, которые все еще существуют, было бы лучше просто списать бизнес. Я не думаю, что кто-то в безопасности», — сказала она. «Что послужило предлогом для присвоения Carlsberg? Это действительно вопрос национальной безопасности? Я так не думаю».