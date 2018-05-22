Европейский суд признал незаконным мораторий на землю в Украине

Дело касалось жалобы двух человек на мораторий на продажу сельскохозяйственных земель

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине нарушением прав человека.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕСПЧ, передают Українські Новини.

"Абсолютный запрет Украины на покупку и продажу сельскохозяйственных земель привел к нарушению прав человека, правительство должно принять более сбалансированный закон", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в мае европейский суд вынес постановление по делу Зеленчук и Цыцюра против Украины.

В частности, дело касалось жалобы двух человек (жителей Тернополя и Ивано-Франковска) на мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, которые заявляли о нарушении их имущественные права в качестве владельцев таких участков.

ЕСПЧ отметил, что после распада СССР Украина в основном распределяла сельскохозяйственные угодья людям, которые ранее работали в колхозах, но при этом власти ввели запрет на продажу таких земель.

Правительство утверждало, что эта мера помешала концентрации земли в одних руках.

Кроме того, суд установил, что государство не определило справедливого баланса между общими интересами сообщества и правом собственности заявителей.

Суд постановил, что правительство должно принять законодательные меры для обеспечения надлежащего справедливого баланса для владельцев сельскохозяйственных земель.

При этом ЕСПЧ подчеркивает, что это решение суда не означает требования к Украине немедленно ввести неограниченный рынок продажи сельскохозяйственных угодий.

Суд не присуждил заявителям денежную компенсацию.

Напомним, что запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, так называемый мораторий, был введен еще в 2001 году. С 2002 года он начал действовать как временная мера с целью обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли, после чего парламент неоднократно его продолжал

В декабре 2017 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

В начале мая 2018 года Кахконен заявляла, что цены на сельскохозяйственную землю в Украине вырастут втрое после того, как снимут мораторий на ее продажу. Позже Всемирный банк оценил потери от моратория на продажу земли.