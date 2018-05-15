Европейские компании заподозрили в поставке оборудования для строительства моста в оккупированном Крыму

Европейские компании, которые причастны к поставкам оборудования для незаконного строительства Керченского моста, проверяются.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

"Проверяется ряд европейских компаний на предмет снабжения ими оборудования для незаконного строительства моста на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре отмечают, что во время досудебного расследования установлено основного исполнителя работ по проектированию и строительству моста, подрядчика и субподрядчика, которые в связи с этим уже попали в санкционных списков США.

Напомним, ранее Украина начала экспертизу строительства Россией Керченского моста. В апреле этого года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Министерство инфраструктуры Украины включает в список санкций все компании, которые работают над строительством Керченского моста в аннексированном Россией Крыму.

Добавим, что 27 августа 2017 года в Керченском проливе начался первый этап операциипо транспортировке и монтажу арок Керченского моста Россией. 29 августа завершились работы по возведению арки.

13 мая 2018 года в Керчи запустили автомобили по путепроводу к мосту в оккупированный Крым.

Сегодня, 15 марта президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив.