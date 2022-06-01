«Мы живем в военное время». Европейцев предупредили о близком дефиците бензина и топлива 1 июня, 11:13 Цей матеріал також доступний українською Европе необходимо сократить потребление автомобильного топлива (Фото:shock / Depositphotos)

Летом в странах Европы может возникнуть дефицит бензина и дизельного топлива, необходимо снизить его потребление.

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Об этом предупредил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Когда в Европе и США начнется пик курортного сезона, спрос на топливо возрастет. Тогда может возникнуть дефицит, например, дизельного топлива, бензина или керосина, особенно в Европе… Европа зависит не только от поставок сырой нефти из-за рубежа, но и от импорта нефтепродуктов», — отметил он.

Бироль напомнил о разработанном в МЭА плане из 10 пунктов, который позволит сократить потребление нефти в краткосрочной перспективе. В частности, речь идет о запрете на автомобильное движение по воскресеньям в крупных городах, снижении стоимости проезда в общественном транспорте и ограничении скорости на магистралях.

«Германия теперь должна ввести ограничение скорости, по крайней мере, на время войны. Это не приведет к большим изменениям в повседневной жизни людей. Мы живем в военное время, в энергетическом кризисе, и нам лучше подготовиться к еще более трудным временам», — отметил глава МЭА.

Бироль добавил, что в случае необходимости страны-участницы МЭА будут готовы выпустить на рынок еще больше нефти из стратегических запасов, однако решение об этом должны принять правительства государств, входящих в агентство.

Он также привел три возможных фактора, которые могут ослабить кризис на энергетическом рынке. Это — падение спроса на нефть со стороны Китая, ядерная сделка с Ираном, увеличение производства в Саудовской Аравии.

«Каждое из этих трех событий будет сюрпризом. Мы не должны полагаться на это», — полагает Бироль.

Ранее сообщалось, что МЭА разработала план по снижению зависимости от российского газа.

Международное энергетическое агентство — автономный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Насчитывает 29 стран-участниц, выполняет роль информационного центра и консалтинговой организации, действующей в интересах правительств стран-участников. МЭА не наделено директивными функциями.

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