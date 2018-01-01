Европарламент требует остановить Северный поток-2 Сегодня, 08:59 217 Цей матеріал також доступний українською Северный поток-2 угрожает внутреннему рынку Евросоюза

Европарламент требует прекратить действующее соглашение о партнерстве и сотрудничать только в областях, "представляющих взаимный интерес".

Об этом говорится в докладе Европарламента об отношениях с РФ, пишет издание DW.

Согласно документу, Nord Stream-2 усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку Евросоюза и не соответствует энергетической политике.

Евродепутаты считают, что необходимо пересмотреть условия, на которых базируются отношения между ЕС и Россией.

По их мнению, сотрудничество должно проходить только в тех областях, которые "необходимы и представляют взаимный интерес", при этом должны соблюдаться гарантии безопасности для ЕС и соседствующих с ним стран.

Кроме того, Европарламент также требует прекратить действие соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было заключено между ЕС и Россией в 1997 году, после чего ежегодно продлевалось.

При этом в докладе подчеркивается, что Россия и ЕС останутся основными экономическими партнерами в обозримом будущем.

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.

Напомним, что группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для предотвращения строительства газопровода Северный поток-2.

Ранее против Северного потока-2 выступила Эстония.

Перед этим в Вильнюсе руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо с предупреждением об опасности газопровода Северный поток-2, адресованное главам парламентов европейских стран. Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект "крайне опасным".