Не только газ. Европа зависит от российского ядерного топлива — RND 26 октября, 11:23 В Европе надеются, что российский диктатор Владимир Путин «и дальше будет таким добрым и будет поставлять уран, но это опасная ошибка» (Фото:REUTERS/Turar Kazangapov)

РФ ежегодно зарабатывает в Европе более 450 млн евро на продаже урана и топливных элементов для АЕС. Санкции против России до сих пор не затронули атомную промышленность именно из-за сильной зависимости Европы от российского урана.

Как пишет немецкое издание RND, уран может стать следующим оружием российского диктатора Владимира Путина в энергетической войне.



ЕС получает около 20% импортного урана из России, еще столько — с лояльного к Кремлю Казахстана, где его добывает и перерабатывает российский концерн Росатом.

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По словам Владимира Сливяка, активиста российского антиядерного движения Экозащита, эти страны не могут в краткосрочной перспективе заменить поставки урана из России, поскольку Росатом является единственной компанией в мире, производящей шестигранные топливные стержни российской разработки для реакторов с водой под давлением.

Правда, есть еще американская компания Westinghouse, которая в среднесрочной перспективе могла бы производить тепловыделяющие элементы для этих специалаьных реакторов. Но поскольку старые АЭС, по оценке Сливяка, будут работать, вероятно, еще максимум десять лет, западным компаниям сейчас не выгодно инвестировать в разработку таких топливных стержней.

Почти каждая вторая страна Евросоюза имеет атомные электростанции, всего почти 100 реакторов. В пяти из них — Словакии, Болгарии, Чехии, Венгрии и Финляндии — атомные станции работают на российском ядерном топливе. Франция, крупнейший в Европе производитель ядерной энергии, сама производит тепловыделяющие элементы, но использует для этого сырой уран из России и Казахстана.

Как отмечает Сливяк, Франция могла бы полностью прекратить покупать уран у России, но не хватает политической воли и компании не хотят ничего менять, ведь санкций нет. По его словам, «Франция надеется, что Путин и дальше будет таким хорошим и будет поставлять уран, а это опасная ошибка ». Активист уверен, что российский диктатор обязательно воспользуется этой зависимостью.

Германия также продолжает сотрудничать с Россией в области атомной энергетики, хотя и не столь масштабно. Росатом занимается хранением отходов из Германии и демонтажем германских АЭС.

Между тем, украинский Энергоатом после начала полномасштабного вторжения отказался от российского урана для АЭС и начал переговоры с альтернативными поставщиками.

В НАЭК назвали неприемлемым любое сотрудничество со страной-агрессором, в частности, закупку уранового концентрата. В апреле голова Энергоатом Петр Котин провел переговоры с руководителями британской Urenco Group относительно дополнительных поставок уранового концентрата для украинских АЭС.