Европа обыграла Путина. Газовые хранилища ЕС заполнены досрочно — фон дер Ляйен

30 августа, 22:22
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Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Фото:Yves Herman / Reuters)

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Фото:Yves Herman / Reuters)

Уровень запасов в подземных хранилищах газа стран-членов Европейского союза доведен до 80%, такая цель достигнута досрочно.

Об этом 30 августа заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Интерфакс-Украина.

«К настоящему моменту мы в Евросоюзе достигли среднего уровня заполнения газохранилищ на 80%. Так что мы по сути уже достигли объема, о котором договорились на текущий год», — заявила фон дер Ляйен в Копенгагене на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря.

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Она подчеркнула, что страны ЕС продолжат увеличивать объемы газа в хранилищах.

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В июне Европарламент одобрил планы пополнения к зиме газохранилищ Евросоюза, они предусматривали не менее 80% уровня хранения к 1 ноября.

Таким образом, в ЕС заполнили газохранилища до нужных объемов на два месяца раньше плана.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Газ ПХГ Рынок газа Запасы газа Урсула фон дер Ляйен

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