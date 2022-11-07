Новый рекорд. Начало сезона отбора газа в Европе стало самым поздним в истории, хранилища заполнены под завязку 7 ноября, 10:02 Счетчики на ПХГ (Фото:Укртрансгаз)

Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Польша и Бельгия в рабочие дни на прошлой неделе (3 и 4 ноября) перешли к отбору газа из подземных хранилищ.

Тем не менее, в целом по ЕС закачка пока еще незначительно превышает растущий отбор. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

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Начало сезона отбора в 2022 году будет самым поздним за историю наблюдений (с 2011 года). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2013 году (запасы начали уменьшаться 4 ноября).

Запоздалое, но неминуемое сезонное понижение температуры восстановило цену на газ на европейском рынке. Контракт с поставкой «на день вперед» (на понедельник, 7 ноября) на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $583 за тысячу кубометров — это более чем в два раза больше, чем в середине недели ($225).

Фьючерсы на декабрь снизились ниже $1100 за тысячу кубов, в конце прошлой неделе они составляли около $1200 за тысячу кубов.

Уровень запасов в ЕС сейчас составляет 95,17% - это более 102 млрд кубометров активного газа.

В ответ на понижение температуры увеличили объем регазификации европейские терминалы по приему СПГ. С начала ноября коэффициент использования их мощностей составляет 66% при том, что в среднем за октябрь было 60%.

Ранее сообщалось, что Газпром с начала 2022 года снизил экспорт в дальнее зарубежье на 42,6% (на 67,6 млрд кубометров).