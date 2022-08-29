Путин проиграл. Евросоюз досрочно заполнил газовые хранилища до минимально необходимого уровня 29 августа, 15:49 Расчет Путина на то, что Европа останется зимой без газа провалился (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Средний уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы 29 августа достигнет отметки в 80%.

Это событие, без сомнения, будет иметь не только техническое, но и большое политическое значение, отмечает Интерфакс-Украина.

Данные о состоянии ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для Евросоюза, отражая способность руководства ЕС обеспечивать энергетическую безопасность

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Как известно, с 2022 года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы — 90%.

На последнюю отчетную дату (27 августа) запасы дошли до 79,36%. Темп закачки газа в этом сезоне хорошо известен по предыдущим дням и неделям — 0,3 процентных пункта в будний день и 0,4 п.п. в выходной. Таким образом, по итогу газовых суток 29 августа европейские ПХГ достигнут уровня в 80%.

На данный момент превысили уровень 80% запасы в хранилищах Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Польши, Португалии и Испании.

На этом фоне особенно заметны пока отстающие: Австрия, Болгария, Хорватия, Венгрия, Латвия (абсолютный аутсайдер с показателем 55%), Нидерланды.

Как Газпром снижал поставки

При этом заявка на транзит российского газа через территорию Украины сохраняется на уровне предыдущих дней и месяцев — 42,2 млн кубометров в сутки (предусмотренный контрактом максимум — около 110 млн кубов в сутки). Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны — газоизмерительной станции Суджа. По коридору через ГИС Сохрановка заявка не принята (поскольку компрессорная станция Новопсков на этом участке газопровода находится на временно оккупированной агрессором территории).

Прокачка газа по Северному потоку снижена до 33 млн кубометров в сутки (по инициативе Газпрома), при том, что проектная мощность составляет 167 млн кубов в сутки. С 31 августа по 2 сентября магистраль полностью остановится на очередную профилактику.

Спотовые цены на газ в Европе после скачка свыше $3500 за тысячу кубометров 26 августа к моменту публикации новости снизились до $2950 за тысячу кубов.

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