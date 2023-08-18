Закачали досрочно. Запасы газа в Европе уже достигли запланированного уровня
Запасы газа в Европе достигли 90% от максимального объема хранилищ (Фото:АО Укртрансгаз)
Запасы газа в подземных хранилищах Европы в среднем достигли целевого уровня, необходимого для начала отопительного сезона — 90% от мощностей хранения
Это следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe.
По итогам газовых суток 16 августа запасы выросли на 0,25 процентных пунктов — до 90,12%.
Максимального уровня резервы достигли в Испании (99,98%), минимального — в Латвии (77,33%).
В Германии — крупнейшем газовом рынке Европы — запасы составляют 91,79%.
ПХГ Украины пока заполнены только на 28,35%.
Закачка может продолжаться еще два-три месяца, и запасы будут приближаться к 100%, насколько это практически возможно.
Ранее сообщалось, что европейские трейдеры начали хранить газ в украинских хранилищах.