Закачали досрочно. Запасы газа в Европе уже достигли запланированного уровня 18 августа, 09:00 Запасы газа в Европе достигли 90% от максимального объема хранилищ (Фото:АО Укртрансгаз)

Запасы газа в подземных хранилищах Европы в среднем достигли целевого уровня, необходимого для начала отопительного сезона — 90% от мощностей хранения

Это следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe.

По итогам газовых суток 16 августа запасы выросли на 0,25 процентных пунктов — до 90,12%.

Максимального уровня резервы достигли в Испании (99,98%), минимального — в Латвии (77,33%).

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В Германии — крупнейшем газовом рынке Европы — запасы составляют 91,79%.

ПХГ Украины пока заполнены только на 28,35%.

Закачка может продолжаться еще два-три месяца, и запасы будут приближаться к 100%, насколько это практически возможно.

Ранее сообщалось, что европейские трейдеры начали хранить газ в украинских хранилищах.