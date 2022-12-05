Помогла тёплая осень. Европа сокращает спрос на газ на четверть, чтобы избавиться от зависимости от России 5 декабря, 09:57 Европа уменьшает зависимость от российских энергоносителей, находя альтернативные источники или изменяя спрос (Фото:Depositphotos)

Страны Евросоюза в ноябре сократили спрос на газ на четверть. Не помешало отказу от российских энергоносителей даже падение температуры.

Как сообщает FT, это последнее доказательство того, что блоку удалось снизить свою зависимость от российской энергии.

Предварительные данные аналитической компании ICIS показали, что в прошлом месяце спрос на газ в ЕС был на 24 процента ниже пятилетнего среднего показателя. Аналогичное падение произошло и в октябре.

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Европейские страны уменьшают свою зависимость от российского газа и нефти, находя альтернативные источники или изменяя спрос. Им помогла не по сезону теплая осень, хотя за последние две недели температура упала поближе к нормальному уровню.



По данным ICIS, в Германии и Италии, двух крупнейших странах-потребителях газа в ЕС, в ноябре спрос упал на 23 и 21 процент соответственно. Во Франции и Испании он снизился более чем на пятую часть, а в Нидерландах чуть более трети.



«Дестимулирует» использование, в том числе и высокая цена на газ. Промышленность, по словам ведущего аналитика ICIS Тома Марзека — Мансера, способствует наибольшему сокращению потребления газа, и это результат вполне четкого рыночного ценообразования.

Евросоюз в пятницу, 2 декабря, договорился установить максимальную цену на российскую морскую нефть в 60 долларов за баррель.

Реагируя на потолок цен на российскую нефть, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что для скорейшего уничтожения экономики России ее нужно было снизить до $30. Группа Ермака-Макфола, которая занимается санкциями против РФ, отмечала, что верхняя ценовая граница на экспортируемую российскую нефть не должна превышать $35 за баррель.