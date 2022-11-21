Спешат закупиться до введения санкций. Поставки российского дизтоплива в ЕС за месяц подскочили более чем вдвое 21 ноября, 11:24 Нефтяной танкер, иллюстративное фото (Фото:Vesselfinder)

Европейские трейдеры спешат закупиться российским дизельным топливом до того, как в феврале вступит в силу эмбарго на его поставки.

Загрузка российского дизтоплива, предназначенного для региона хранения Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA), выросла до 215 тыс. баррелей в сутки с 1 по 12 ноября, что на 126% больше, чем в октябре. Об этом сообщает Reuters.

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В целом поставки дизельного топлива из РФ составили 44% от общего объема импорта топлива в Европу в ноябре по сравнению с 39% в октябре.

«Хотя зависимость Европы от российского топлива упала более чем на 50% до февральского вторжения Москвы в Украину, Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива на континенте», — сообщает агентство.

Евросоюз введет запрет на импорт российских нефтепродуктов, от которых в значительной степени зависит производство дизельного топлива, к 5 февраля 2023 года. В декабре вступит в силу эмбарго на российскую нефть.