Или 100 миллионов, или преграды Украине. Еврокомиссия резко осадила страны, которые ввели запрет на ввоз украинского зерна 20 апреля, 20:06 Рабочий загружает зерно на терминале в Одесской области (Фото:Igor Tkachenko / Reuters)

Односторонние национальные меры по ограничению ввоза украинской агропродукции неприемлемы.

А предлагаемые Еврокомиссией 100 млн евро в поддержку фермеров этих стран (выступающих против ввоза украинской агропродукции, — ред.) и совместные меры по решению проблемы возможны лишь при отказе от односторонних ограничений.

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Об этом заявил старший спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает Интерфакс-Украина.

«Если вы внимательно прочитаете заявление исполнительного вице-президента (Валдиса Домбровскиса, — ред.), то увидите, что он сказал: меры, предлагаемые Еврокомиссией, теперь зависят от того, отменят ли эти страны свои односторонние меры, чтобы мы могли двигаться к более европейским рамкам», — сказал он на брифинге в Брюсселе 20 апреля.

Комментируя отсутствие согласованного совместного решения проблем, Мамер также подчеркнул необходимость помнить, что они были полностью созданы Россией из-за блокировки экспорта украинской агропродукции по Черному морю.

Отвечая на вопросы о вероятности санкций против стран, нарушающих европейское законодательство введением таких односторонних мер, Мамер отметил, что в настоящее время стоит цель — в результате консультаций поскорее прийти к общему решению.

«Когда у нас возникают проблемы с государствами-членами, которые предпринимают меры, несовместимые с законодательством ЕС, (…) мы не обращаемся напрямую в суд. Как правило, всегда есть, по крайней мере, фаза, когда мы проводим обсуждение с государствами-членами. Так почему бы и здесь не провести такую же процедуру, особенно учитывая исключительные обстоятельства…», — объяснил представитель Еврокомиссии.

Он еще раз подчеркнул, что Брюссель предлагает общий европейский подход, чтобы попытаться справиться с проблемой.

«Но это зависит от того, отменят ли эти государства-члены свои односторонние меры… Пожалуйста, не забывайте, что свет в конце туннеля заключается в том, чтобы мы все вышли из этого намного сильнее, включая наших украинских друзей», — указал Мамер.

Он подтвердил, что Еврокомиссия предлагает превентивные меры на несколько месяцев против четырех видов агропродукции из Украины — пшеница, кукуруза, подсолнечник и рапс, тогда как в отношении жалоб на ряд другой украинской агропродукции сначала будет проведено исследование.

Спикер также сообщил, что Еврокомиссия по-прежнему планирует продлить введенную в июне 2022 года отмену пошлин на импорт украинской продукции еще на год, рассматривая как временную.

Он также просил воздержаться от обсуждения каких-либо долгосрочных решений о переходном режиме для Украины, так как переговоры о присоединении страны к Евросоюзу еще не начинались.

«Единственная вещь, на которой мы собираемся сосредоточиться, и которая действительно является долгосрочной, — это снижение стоимости транспортировки по Путям солидарности, чтобы украинский экспорт, в частности сельскохозяйственной продукции, мог продолжать достигать тех объемов и тех стран, которые мы видели в прошлом», — указал Мамер.

15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины. Польские аграрии в течение нескольких месяцев протестовали против перевозки через Польшу в третьи страны украинской агропродукции. Они заявляли, что значительная часть украинского зерна не отправляется транзитом дальше, а оседает в Польше, создавая дисбаланс на польских рынках и снижая цены на продукцию польских фермеров.

Позже о временном запрете на импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявили Венгрия и Словакия. 19 апреля к ним присоединилась Болгария, разрешившая только транзит.

Представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер заявила, что ЕС выступает против такого запрета.

18 апреля Минагрополитики сообщило, что Украина и Польша договорились возобновить транзит украинского зерна.

19 апреля Венгрия заявила, что запретила импорт в страну 25 видов сельхозтоваров из Украины, но разрешила их транзит на особых условиях.

Также сообщалось, что Румыния не будет ограничивать транзит украинского зерна через порты.