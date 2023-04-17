Еврокомиссия выступила против одностороннего запрета ввоза украинского зерна в страны ЕС 17 апреля, 17:03 Еврокомиссия не поддерживает односторонние решения нескольких стран (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер заявила, что ЕС выступает против запрета на ввоз украинского зерна и других продовольственных товаров из Украины.



Об этом сообщает Укринформ.

«Мы уже находимся в контакте с соответствующими органами власти в странах-членах, объявивших об этих мерах, а также с властями Украины, чтобы должным образом понять объем этих мер и их правовую основу. Хочу напомнить, что торговая политика относится к эксклюзивной компетенции ЕС. Это значит, что решения должны приниматься на европейском уровне, поэтому мы говорили, что односторонние действия невозможны в соответствии с торговой политикой ЕС», — заявила Феррер.

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Представительница Еврокомиссии подчеркнула, что основой для торговых отношений между Евросоюзом и Украиной является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

«Сейчас мы имеем на столе новые предложения, как продолжить эту приостановку, потому что очень важно поддерживать Украину в эти очень трудные времена. Хотя мы осознаем эффект для фермеров ЕС… Мы благодарны пограничным странам за помощь в вывозе товаров из Украины, поскольку одним из последствий войны является блокада других путей такого вывоза», — заявила Феррер.

15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины, заявив о готовности решить этот вопрос через межгосударственное соглашение. В Украине заявили, что сожалеют о таком решении и оно противоречит предварительным договоренностям между сторонами.

На следующий день о временном запрете на импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявили Венгрия и Словакия.