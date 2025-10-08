Еврокомиссия решила повысить пошлины на импорт стали до 50% - что ждет Украину

Об этом объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщается в пресс-релизе ЕК.

В частности, предложение Еврокомиссии предусматривает:

ограничение объемов беспошлинного импорта стали в ЕС до 18,3 миллионов тонн в год ( сокращение на 47%, по сравнению с квотами 2024 года);

сокращение на 47%, по сравнению с квотами 2024 года); повышение вдвое пошлин на импорт стали в ЕС по квоте — до 50%;

усиление отслеживания происхождения импортной стали для предотвращения возможных путей обхода ограничений.

Реклама

Эти меры должны защитить европейских производителей от конкуренции на внутреннем рынке с импортной сталью из стран, имеющих избыточные мощности. Новое предложение Еврокомиссии заменит действующий пакет защитных мер по стали, срок действия которого истечет до июня 2026 года.

В Еврокомиссии отметили, что предложенные меры полностью соответствуют требованиям ВТО и вступят в силу после утверждения Европарламентом и Советом ЕС.

«Учитывая тесную и уникальную интеграцию во внутренний рынок ЕС в соответствии с Соглашением о ЕЭЗ, экспорт из Норвегии, Исландии и Лихтенштейна не будет подлежать тарифным квотам или пошлинам. Отдельно, интересы страны-кандидата, которая сталкивается с исключительной и немедленной ситуацией в сфере безопасности, такой как Украина, также должны учитываться при принятии решения о распределении квот, не подрывая эффективности этой меры», — отмечается в сообщении.

В то же время заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии, представитель ЕК по вопросам торговли Олоф Гилл в комментарии ЕП сообщил, что план защиты сталелитейной промышленности ЕС, который представила Европейская комиссия 7 октября в Страсбурге, предусматривающий уменьшить на 47% существующие квоты на импорт стали в ЕС и удвоить пошлины на поставки сверх этих квот, не отменяет действующие преференции, предоставленные Украине и не повредит ее торговле с Евросоюзом.

Уменьшение квот и увеличение пошлин на импорт стали в Евросоюз не отменяет предыдущее решение ЕС о преференциях для Украины.

«Поддержка Украины со стороны Комиссии является непоколебимой. Эта мера не является тождественной предыдущей защитной мере в отношении стали. Таким образом, нет никакого противоречия с предыдущим решением, которое будет оставаться в силе до завершения срока действия защитной меры», — подчеркнул Гилл.

Он пояснил, что новое предложение Еврокомиссии имеет целью устранить негативные последствия глобального перепроизводства для рынка стали ЕС.

«Украина входит в первую десятку источников импорта стали в ЕС. Мы также должны учитывать, что в отдельных сегментах рынка импорт из Украины в ЕС существенно вырос на фоне сниженного внутреннего спроса», — сообщил спикер Еврокомиссии.

«В то же время, согласно этой мере, Украина будет иметь доступ к системе беспошлинных тарифных квот. В предложении четко указано, что при распределении этих квот будет учтена ситуация страны-кандидата, такой как Украина, которая сталкивается с исключительной и неотложной ситуацией безопасности», — разъяснил Олоф Гилл.

Ранее сообщалось, что 2 апреля 2025 года администрация Трампа официально ввела «взаимные» пошлины, которые затронули примерно 185 стран. Минимальный размер тарифа составлял 10% (в том числе и для Украины).

4 июня глава Белого дома своим указом повысил пошлины на сталь и алюминий с 25% до 50%.

24 июля Bloomberg со ссылкой на свой источник сообщил, что в ЕС планируют ввести 30% пошлины на товары из США общей стоимостью около 100 млрд евро ($117 млрд). По его словам, такой план Брюссель будет использовать, если не будет достигнуто соглашение с Вашингтоном и президент США Дональд Трамп реализует свою угрозу ввести тариф на большинство товаров из ЕС после 1 августа.

25 июля глава Белого дома оценил шансы на заключение торгового соглашения с Евросоюзом о снижении пошлин на импорт как «50 на 50».

27 июля 2025 года Трамп заявил, что США и ЕС договорились о торговом соглашении.

1 сентября стало известно, что Федеральный апелляционный суд США поддержал решение нижестоящей инстанции, признав незаконными пошлины Трампа, введенные на основе Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

Президент США сразу отреагировал и предупредил американцев, что это решение может «буквально уничтожить Соединенные Штаты». Кроме того, Трамп заявил о намерении обжаловать такое решение в Верховном суде (у него есть на это время до 14 октября).

25 сентября 2025 года стало известно, что Мексика, Бразилия и Канада из-за пошлин Трампа на сталь ударят ограничениями по Китаю.