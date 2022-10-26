Легендарные зажигалки. Еврокомиссия разрешила Philip Morris купить Swedish Match

26 октября, 09:53
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ЕК разрешила Philip Morris купить производителя зажигалок Cricket (Фото:imagebank.swedishmatch.com)

ЕК разрешила Philip Morris купить производителя зажигалок Cricket (Фото:imagebank.swedishmatch.com)

Европейская комиссия одобрила приобретение табачным концерном Philip Morris International компании Swedish Match AB.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-релиз ЕК.

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Swedish Match является крупным мировым производителем некурительных табачных изделий (снюс и жевательный табак) и спичек, также выпускает сигары. Самым известным брендом компании являются зажигалки Cricket.

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Как отмечается в сообщении Еврокомиссии, предварительное расследование показало, что SMD Logistics (дочерняя компания Swedish Match) занимает доминирующее положение в поставках горючего табака, бездымных и сопутствующих товаров в Швеции. Philip Morris является ведущим поставщиком горючего табака, в том числе сигарет фабричного производства и табака для самокруток, а также изделий из нагреваемого табака.

Сделка между компаниями могла существенно ограничить конкуренцию на рынке страны, и для решения этой проблемы Philip Morris предложила продать SMD Logistics. ЕК будет внимательно следить за процессом отчуждения, включая выбор подходящего покупателя, который должен быть одобрен комиссией.

ЕК не обнаружила проблем с конкуренцией на рынках других стран, в которых компании присутствуют в настоящее время, поскольку после завершения сделки там останется достаточное количество альтернативных поставщиков.

Как сообщалось ранее, американская Philip Morris сделалапредложение о покупке шведской компании примерно за $15,7 млрд.

Редактор: Мария Ивженко

Теги:   Еврокомиссия Слияния и поглощения Philip Morris International

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