Пять раз собирались, решение не нашли. В Еврокомиссии не знают, что будет с импортом украинского зерна после 15 сентября 4 августа, 10:30 Еврокомиссия еще не нашла решения проблемы с экспортом зерна из Украины (Фото:Olivier Hoslet / Pool via REUTERS)

Еврокомиссия продолжает интенсивные переговоры с Украиной и пятью странами-соседями о судьбе мер по импорту украинского зерна в эти страны ЕС, срок действия которых завершается 15 сентября.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам торговли и сельского хозяйства Мириам Гарсия Феррер, сообщает Укринформ.

«Сейчас немного преждевременно предсказывать, что произойдет после 15 сентября. Мы можем сказать, что мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы проверяем цифры импорта, которые публикуются ежемесячно… И мы находимся в постоянном и регулярном контакте с пятью соседними странами, и мы действительно пытаемся убедиться, что сможем вывезти зерно из Украины и улучшить транспортную ситуацию, чтобы сделать это возможным», — сказала она.

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Гарсия Ферер напомнила, что эти ограничительные меры были введены для того, «чтобы дать нам время решить эти проблемы и найти решение для того, чтобы зерно могло вывозиться из Украины».

По ее словам, решение сейчас ищут в рамках специальной координационной платформы, которая собиралась уже пять раз.

«На этой координационной платформе мы имеем Украину, также Молдову, если нужно, и пять соседних стран, которые обсуждают с Европейской комиссией, как улучшить пропускную способность путей солидарности», — заявила Гарсия Феррер.

Она указала на важность решения логистических проблем и обеспечения продолжения полной солидарности и поддержки Украины с тем, «чтобы зерно попадало в места назначения, то ли в ЕС, то ли на мировые рынки, поскольку это является чрезвычайно важным условием для обеспечения продовольственной безопасности».

Как сообщалось, 25 мая Совет ЕС одобрил регламент о продлении режима беспошлинной торговли между ЕС и Украиной, который продлевает приостановление всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта в ЕС еще на год, до июня 2024 года.

28 Еврокомиссия согласовала с четырьмя странами-соседями Украины — Болгарией, Венгрией, Польшей и Словакией, — пакет мер, который должен был выполняться после того, как упомянутые страны отменят свои единоличные действия против аграрного импорта из Украины. Этот пакет ограничивает импорт на территорию упомянутых стран, а также Румынии, четырех ключевых продуктов из Украины — пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, хотя сохраняет возможность транзита таких товаров в другие страны ЕС и на мировой рынок.

Действие этих временных защитных мер по ограничению импорта украинского зерна в пять упомянутых стран ЕС должно быть завершено до 15 сентября 2023 года.