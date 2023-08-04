Пять раз собирались, решение не нашли. В Еврокомиссии не знают, что будет с импортом украинского зерна после 15 сентября

4 августа, 10:30
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Еврокомиссия еще не нашла решения проблемы с экспортом зерна из Украины (Фото:Olivier Hoslet / Pool via REUTERS)

Еврокомиссия еще не нашла решения проблемы с экспортом зерна из Украины (Фото:Olivier Hoslet / Pool via REUTERS)

Еврокомиссия продолжает интенсивные переговоры с Украиной и пятью странами-соседями о судьбе мер по импорту украинского зерна в эти страны ЕС, срок действия которых завершается 15 сентября.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам торговли и сельского хозяйства Мириам Гарсия Феррер, сообщает Укринформ.

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«Сейчас немного преждевременно предсказывать, что произойдет после 15 сентября. Мы можем сказать, что мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы проверяем цифры импорта, которые публикуются ежемесячно… И мы находимся в постоянном и регулярном контакте с пятью соседними странами, и мы действительно пытаемся убедиться, что сможем вывезти зерно из Украины и улучшить транспортную ситуацию, чтобы сделать это возможным», — сказала она.

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Гарсия Ферер напомнила, что эти ограничительные меры были введены для того, «чтобы дать нам время решить эти проблемы и найти решение для того, чтобы зерно могло вывозиться из Украины».

По ее словам, решение сейчас ищут в рамках специальной координационной платформы, которая собиралась уже пять раз.

«На этой координационной платформе мы имеем Украину, также Молдову, если нужно, и пять соседних стран, которые обсуждают с Европейской комиссией, как улучшить пропускную способность путей солидарности», — заявила Гарсия Феррер.

Она указала на важность решения логистических проблем и обеспечения продолжения полной солидарности и поддержки Украины с тем, «чтобы зерно попадало в места назначения, то ли в ЕС, то ли на мировые рынки, поскольку это является чрезвычайно важным условием для обеспечения продовольственной безопасности».

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Как сообщалось, 25 мая Совет ЕС одобрил регламент о продлении режима беспошлинной торговли между ЕС и Украиной, который продлевает приостановление всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта в ЕС еще на год, до июня 2024 года.

28 Еврокомиссия согласовала с четырьмя странами-соседями Украины — Болгарией, Венгрией, Польшей и Словакией, — пакет мер, который должен был выполняться после того, как упомянутые страны отменят свои единоличные действия против аграрного импорта из Украины. Этот пакет ограничивает импорт на территорию упомянутых стран, а также Румынии, четырех ключевых продуктов из Украины — пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, хотя сохраняет возможность транзита таких товаров в другие страны ЕС и на мировой рынок.

Действие этих временных защитных мер по ограничению импорта украинского зерна в пять упомянутых стран ЕС должно быть завершено до 15 сентября 2023 года.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Зерно Зерновые экспорт агропродукции экспорт зерна

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