Денег нет. Еврокомиссия не может помочь Украине снизить стоимость транзита зерна по территории ЕС — Reuters 28 июля, 11:05 Еврокомиссия пока не может помочь Украине снизить расходы на экспорт зерна по территории ЕС (Фото:European Parliament via Twitter)

У Еврокомиссии нет средств и четкого способа помочь профинансировать дополнительные транспортные расходы для транзита украинского зерна после выхода РФ из зернового соглашения.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

21 июля Минагрополитики Украины обратилось к еврокомиссару по торговле Валдису Домбровскису с просьбой предоставить финансовую помощь для покрытия дополнительных транспортных расходов, связанных с использованием альтернативных маршрутов ЕС, известных как «пути солидарности». Украина оценивает дополнительные расходы в $30−40 за тонну.

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В письме также содержалась просьба увеличить пропускную способность путей солидарности на 1−1,5 млн тонн в месяц за счет «зеленых коридоров», в том числе к Адриатическому морю, странам Балтии, Германии и Нидерландам.

Однако четкого пути решить эту проблему нет, говорят источники агентства.

«Мы пока не нашли решения для поддержки зернового транспорта. Люди ломают голову над этим с прошлого года», — сказал источник, знакомый с дискуссиями в Еврокомиссии.

Один дипломатический источник сообщил агентству, что средства на нужды Украины могут поступить только после среднесрочного пересмотра бюджета, на который может уйти еще несколько месяцев — даже с учетом того, что вскоре ожидается осенний урожай кукурузы.

По словам другого дипломатического источника, растет сопротивление импорту украинского зерна, поскольку некоторые государства не видят смысла в оплате дополнительных транспортных расходов.

«Тут еще вопрос конкуренции… Это — не задача Комиссии предоставлять (транспортную) страховку. Государства могут дать гарантии, но никаких окончательных дискуссий нет», — сообщил еще один источник.

ЕС создал пути солидарности в мае 2022 года, а Комиссия вместе с другими кредиторами выделила 1 млрд евро ($1,1 млрд), на устранение узких мест в логистике и сокращение некоторых расходов.

Ранее сообщалось, что США не планируют сопровождать украинские суда с зерном в Черном море.