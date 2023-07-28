Денег нет. Еврокомиссия не может помочь Украине снизить стоимость транзита зерна по территории ЕС — Reuters

28 июля, 11:05
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Еврокомиссия пока не может помочь Украине снизить расходы на экспорт зерна по территории ЕС (Фото:European Parliament via Twitter)

Еврокомиссия пока не может помочь Украине снизить расходы на экспорт зерна по территории ЕС (Фото:European Parliament via Twitter)

У Еврокомиссии нет средств и четкого способа помочь профинансировать дополнительные транспортные расходы для транзита украинского зерна после выхода РФ из зернового соглашения.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

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21 июля Минагрополитики Украины обратилось к еврокомиссару по торговле Валдису Домбровскису с просьбой предоставить финансовую помощь для покрытия дополнительных транспортных расходов, связанных с использованием альтернативных маршрутов ЕС, известных как «пути солидарности». Украина оценивает дополнительные расходы в $30−40 за тонну.

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В письме также содержалась просьба увеличить пропускную способность путей солидарности на 1−1,5 млн тонн в месяц за счет «зеленых коридоров», в том числе к Адриатическому морю, странам Балтии, Германии и Нидерландам.

Однако четкого пути решить эту проблему нет, говорят источники агентства.

«Мы пока не нашли решения для поддержки зернового транспорта. Люди ломают голову над этим с прошлого года», — сказал источник, знакомый с дискуссиями в Еврокомиссии.

Один дипломатический источник сообщил агентству, что средства на нужды Украины могут поступить только после среднесрочного пересмотра бюджета, на который может уйти еще несколько месяцев — даже с учетом того, что вскоре ожидается осенний урожай кукурузы.

По словам другого дипломатического источника, растет сопротивление импорту украинского зерна, поскольку некоторые государства не видят смысла в оплате дополнительных транспортных расходов.

«Тут еще вопрос конкуренции… Это — не задача Комиссии предоставлять (транспортную) страховку. Государства могут дать гарантии, но никаких окончательных дискуссий нет», — сообщил еще один источник.

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ЕС создал пути солидарности в мае 2022 года, а Комиссия вместе с другими кредиторами выделила 1 млрд евро ($1,1 млрд), на устранение узких мест в логистике и сокращение некоторых расходов.

Ранее сообщалось, что США не планируют сопровождать украинские суда с зерном в Черном море.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Зерно Зерновые экспорт агропродукции экспорт зерна зерновое соглашение

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