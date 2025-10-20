«Нет точного графика». В Еврокомиссии хотят убрать зависимость ЕС от российского урана, но сейчас до этого руки не доходят

Планы поэтапного отказа ЕС от российского энергетического импорта предусматривают все виды топлива, включая ядерное , но его очередь еще не пришла.

«Мы заявляли, что хотим, чтобы раздел ядерного топлива, то есть урана, был постепенно устранен из этого импорта. Сейчас мы делаем акцент на предложении Еврокомиссии по газу, чтобы прийти к соглашению (об отмене газового импорта, — ред.) к концу 2025 года», — заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен 20 октября на брифинге в Брюсселе, сообщает Интерфакс-Украина.

Реклама

Она отметила, что при реализации планов энергетической независимости ЕС Еврокомиссия уделяет большое внимание безопасности энергоснабжения, а это подразумевает заботу об альтернативных источниках поставок.

«Эти источники, цепочки поставок имеют свои сложности, особенности, которые надо учитывать, прежде чем делать предложение (по отказу от энергоносителя, — ред.). Вместе с тем мы ясно сказали, что, конечно, будет такое предложение. У меня нет для вас точного графика. К тому же, как я сказала, главное внимание в данный момент уделяется предложению по газу», — ответила Итконен на соответствующий вопрос журналистов.

Она добавила, что, тем не менее, Еврокомиссия уже предприняла определенные шаги на уровне Совета ЕС по энергетике и займется работой, касающейся ядерного раздела энергетического импорта.

Как заявлял еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен, пять стран ЕС зависят от России в сфере поставок ядерного топлива: Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария и Финляндия.