Выше потолка не прыгнешь. Еврокомиссия 9 сентября обсудит предельную цену на российский газ 7 сентября, 16:42 Еврокомиссия готова ввести потолок цен на российский газ (Фото:Yves Herman / Reuters)

Еврокомиссия собирается 9 сентября на предстоящем Совете ЕС представить предложение об установлении предельной цены на российский газ.

Об этом сегодня, 7 сентября, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы нацелены на снижение цены на газ. В связи с этим мы предложим потолок цен на российский газ», — сказала она.

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По словам фон дер Ляйен, этот вопрос министры энергетики стран ЕС обсудят 9 сентября.

Глава ЕК добавила, что в ЕС уже сократили импорт российского газа с 40% до 9%.

Помимо этого, Совет ЕС по энергетике рассмотрит стратегию «разумной экономии электроэнергии».

«Мы предложим обязательную цель сократить использование электроэнергии в пиковые часы, и мы будем тесно работать со странами-членами ЕС, чтобы достичь этой цели», — сказала фон дер Ляйен.

Кроме того, на Совете ЕС обсудят ограничение доходов компаний, производящих электроэнергию с низкими затратами. «Мы предложим перенаправить эту прибыль на поддержку уязвимых групп населения и компаний», — отметила она.

Еврокомиссия также собирается предложить «солидарный взнос для компаний, работающих на ископаемом топливе» и способы «поддержки ликвидности энергетических компаний».

Как сообщает издание Politico, предполагаемый потолок цен на газ составит 50 евро за Мвт*час — около $520 за тысячу кубов. Актуальная цена октябрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures 7 сентября колеблется в диапазоне $2420−2260 за тысячу кубов.

Ранее сообщалось, что страны G7 подтвердили намерение установить потолок цен на российскую нефть.

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