Еврокомиссия не продлила запрет на импорт украинского зерна в пять стран ЕС 15 сентября, 19:36 Сбор урожая в Киевской области, начало августа 2022 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Musiienko)

Еврокомиссия в пятницу, 15 сентября, решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет соблюдать определенные правила.

В пресс-службе Еврокомиссии сообщили, что пришли к выводу, что «рыночные искажения» в пяти странах-соседях Украины исчезли благодаря работе координационной платформы и временным мерам, которые действовали со 2 мая.

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Было принято решение, что срок действия ограничительных мер прекратится 15 сентября, а Украина в течение 30 дней примет меры, чтобы не допустить скачков на рынке зерна — в частности, речь о системе лицензирования экспорта.

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«До этого момента Украина с 16 сентября должна ввести в действие меры по контролю за экспортом четырех групп товаров, чтобы предотвратить любые искажения на рынке соседних государств-членов. Украина представит платформе план действий не позднее окончания рабочего дня в понедельник 18 сентября», — заявили в Еврокомиссии.

Еврокомиссия и Украина будут вместе отслеживать ситуацию. В Еврокомиссии также заверили, что не будут вводить ограничения до тех пор, пока «в полной мере действуют меры, принятые Украиной».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Варшава продлит запрет на импорт украинского зерна, независимо от решения Еврокомиссии.



28 апреля Еврокомиссия согласовала с четырьмя странами-соседями Украины — Болгарией, Венгрией, Польшей и Словакией, — пакет мер, который должен был выполняться после того, как эти страны отменят свои единоличные ограничения против аграрного импорта из Украины. Пакет ограничивал импорт на территорию этих стран, а также Румынии, четырех ключевых продуктов из Украины — пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, хотя сохранял возможность транзита таких товаров в другие страны ЕС и на мировой рынок.

