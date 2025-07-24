Несмотря на замечания ряда стран. Еврокомиссия определилась по торговому соглашению с Украиной

Еврокомиссия не планирует вносить изменения в текст нового торгового соглашения с Украиной, которое уже было согласовано с Киевом, несмотря на предостережения, высказанные отдельными государствами-членами.

Об этом на брифинге 24 июля заявил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл, сообщает Укринформ. На вопрос, намерена ли Еврокомиссия менять текст уже согласованного с Киевом соглашения перед голосованием в Совете ЕС с учетом замечаний пяти стран-членов Евросоюза, спикер ответил: «Голосование состоится по согласованному тексту, он не будет повторно открыт (для редактирования, — ред.)».

Вместе с тем, спикер не смог назвать точную запланированную дату голосования по новой торговой сделки с Украиной, разработанной на замену автономных торговых мер, срок действия которых истек 5 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что о завершении переговоров с Украиной по пересмотру углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной объявили 30 июня на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович и еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Кристоф Хансен.

Стороны достигли принципиальной договоренности о пересмотре положений по либерализации торговли в рамках Соглашения об ассоциации. По сравнению с действующими от 6 июня квотами, условия для украинских производителей улучшены — стороны договорились о либерализации торговли по ряду агропродуктов.

В частности, речь идет о повышении квот на большинство агропродуктов, в частности на такие «критические продукты», как мясо птицы, яйца, сахар, пшеницу. Также соглашение предусматривает либерализацию импорта некоторых молочных продуктов и продуктов переработки фруктов.

По сообщениям СМИ, несколько стран-членов ЕС, преимущественно соседей Украины, высказали замечания к проекту нового соглашения, заявив, что оно может дестабилизировать европейские рынки сельскохозяйственной продукции

В частности, министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский выражал недовольство способом информирования Еврокомиссией стран-членов ЕС относительно переговоров с Украиной на тему новых условий импорта украинской агропродукции в страны сообщества.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия завершила переговоры с Украиной по пересмотру Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.