Еврокомиссия разрешила концерну ArcelorMittal приобрести итальянского производителя стали

Эти сделки должны также получить одобрение со стороны Еврокомиссии

Европейская комиссия (ЕК) дала разрешение на проведение сделки по покупке ArcelorMittal итальянской сталелитейной компании Ilva SpA и ее подразделения при выполнении ряда условий, передает Deutsche Welle.

По словам еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, сделка не окажет негативного влияния на европейскую промышленность, а также сотрудников и потребителей.

Также отмечается, что ArcelorMittal должна продать завод по выпуску оцинкованной стали в Италии, а также подразделения в Румынии, Македонии, Чехии, Люксембурге и Бельгии.

Эти сделки должны также получить одобрение со стороны Еврокомиссии.

"Продажа завода покупателю, который потом его закроет, не является приемлемым решением", - подчеркнула Вестагер.

Напомним, в прошлом году ArcelorMittal достигла соглашения с правительством Италии о приобретении за €1,8 млрд Ilva.

ArcelorMittal планирует инвестировать в завод около €2,4 млрд в течение семи лет, отмечается в сообщении. В результате производство увеличится до 9,5 млн тонн к 2023 году с нынешних примерно 4,8 млн тонн.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом ArcelorMittal Кривой Рог и рядом малых компаний, в частности, предприятия ArcelorMittal Берислав.