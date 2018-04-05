Евразийский союз повысил пошлину на колеса из Украины

Сейчас пошлина составляет 4,7%, но с 5 апреля она вырастет до 34,2%

На территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) вступили в силу повышенные антидемпинговые пошлины на железнодорожные колеса из Украины.

Об этом сообщил представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передают Ведомости.

Отмечается, что сейчас пошлина составляет 4,7%, но с 5 апреля она вырастет до 34,2%. Такое решение ЕЭК приняла еще 28 февраля. Но до сих пор не было объявлено о дате повышения пошлины.

Представитель ЕЭК отмечает, что действующая сейчас антидемпинговая пошлина была установлена еще в 2016 году, но рынок она не защитила. Повторное антидемпинговое расследование установило, что поставки железнодорожных колес с Украины продолжали расти, причем темпами, в 3,4 раза превышающими рост рынка ЕАЭС.

Напомним, что Евразийский союз ввел пошлины для заводов Курченко и Ахметова.

