«Украинские СМИ подхватили фейки». Черняк прокомментировал заочный арест и наличие бизнеса в России 19 августа, 15:17 Евгений Черняк опроверг фейки относительно своего бизнеса в РФ (Фото:evgenychernyak.com)

Украинский бизнесмен Евгений Черняк, бенефициар алкогольного холдинга Global Spirits, заявил о чрезмерном количестве фейков вокруг новости о его заочном аресте в Москве и информации об уголовном деле против него в РФ.

«Сообщение о том, что в РФ на меня завели уголовное дело из-за моей поддержки в „финансировании Вооруженных сил Украины“, имеет кучу юридических пробелов и чрезмерное количество фейков, которые, как ни прискорбно, как вирус подхватили и некоторые украинские СМИ», — заявил Черняк в комментарии NV.

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Он, в частности, сообщил такую информацию о себе и компании:

«— Никакого имущества и активов у меня, бизнесмена Евгения Черняка, в РФ нет, и никогда не было;

— Никаких работников компании Global Spirits на территории РФ нет и быть не может, а соответственно информация в росСМИ об их задержании является примитивным фейком, который в очередной раз подтверждает весь юридический маразм ситуации. А именно когда гражданина Украины пытаются преследовать в России за помощь Украине", — сказал Черняк.

По его словам, самым абсурдным из сообщений в российских медиа было сообщение газеты Коммерсантъ о том, что в мае 2022 года заводы, которые выпускали водку Хортица, Мороша, Первак из портфеля холдинга Global Spirits, сменили собственника.

«Самое нелепое то, что якобы эта сделка „носит формальный характер“. Сейчас у меня нет времени пространно ответить на этот и другие упреки роспропаганды. Но через несколько дней я подробнее расскажу вам об этом и других дела, которые привели к уголовному делу против меня в России», — добавил Черняк.

Как сообщалось, 18 августа суд в Москве санкционировал заочный арест Евгения Черняка. В РФ его обвиняют в «финансировании Вооруженных сил Украины с целью террористической деятельности в России».

Ранее сообщалось, что российский следственный комитет объявил в розыск Черняка.

По версии силовиков страны-агрессора, украинский бизнесмен и другие лица в период с февраля по апрель 2022 года «вступили в преступный сговор» и организовали перечисление военнослужащим ВСУ денежных средств в размере более 500 млн рублей.

В сообщении Следственного комитета РФ говорится, что в июне 2023 года Черняк приобрел и поставил военнослужащим ВСУ «товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью более 90 млн рублей».

СК РФ заявил, что провел более 10 обысков на территории города Москвы, Московской области и других российских регионов. Были задержаны двое доверенных лиц Черняка, одному из них предъявлено обвинение в даче взятки, другому — в посредничестве при даче взятки. Также сообщается, что доли организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк, планируется наложить арест.