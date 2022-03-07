Там около 20 тысяч человек. Египет оплатит возвращение украинских туристов в Европу 7 марта, 19:19 Цей матеріал також доступний українською Самолет авиакомпании Egyptair (Фото:airspace-africa.com)

Правительство Египта оплатит авиабилеты украинским туристам, которые оказались на курортах этой страны во время вторжения России в Украину. В Министерстве инфраструктуры Украины говорят, что это пока планы.

Правительство Египта приняло решение профинансировать возвращение украинских туристов в страны, которые граничат с Украиной. Об этом в субботу 5 марта 2022 года заявил Надер Саад, пресс-секретарь главы египетского правительства.

По его словам, что до этого со стороны правительства Египта уже были оказаны такие меры поддержки, как продление срока пребывания в стране и в отелях на египетских курортах.

Сейчас же достигнута договоренность об отправке украинцев на самолетах египетских авиакомпаний Egypt Airlines и Air Cairo. «Египетское правительство берет на себя оплату стоимости авиабилетов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже перевезено около 4 тыс. украинских туристов. И рейсы продолжаются, так как общее количество граждан Украины, которые оказались на курортах Египта на момент начала вторжения России в Украину оценивается в 20 тыс. человек.

Параллельно египетские авиакомпании вывозят граждан Египта, которые находились в Украине. Их количество оценивается в 6 тыс. человек, в том числе около 3 тыс. студентов.

Египетские СМИ сообщают о больших группах граждан Египта, которые уже беспрепятственно покинули территорию Украины в сторону Польши, Венгрии, Румынии и Словакии. И после этого отправились домой.

Напомним, что после вторжения России на территорию Украины, Украэрорух принял решение полностью закрыть воздушное пространство над Украиной с 00.45 utc (2.45 по киевскому времени) 24 февраля 2022 г.

Ранее в Министерстве инфраструктуры Украины со ссылкой на данные авиакомпаний сообщали, что за пределами Украины находилось несколько тысяч человек. Однако не все авиакомпании на тот момент подали информацию в министерство.

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