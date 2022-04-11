Большое переселение бизнеса. В Украине создали IT-платформу для помощи в релокации предприятий 11 апреля, 16:44 Цей матеріал також доступний українською Укрзализныця и Укрпошта осуществляют релокацию бизнеса с горячих точек (Фото:Укрзализныця)

Госпредприятие Прозорро.Продажи по инициативе Минэкономики запустило платформу цифрового взаимодействия для помощи в релокации бизнеса.

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Поддержку платформе оказали Минцифры и проект Дія.Бізнес. Она доступна по адресу relocate.prozorro.sale.

«Прозорро.Продажи совместно с маркетплейсом E-Tender разработали IT-систему, позволяющую подавать заявки как предприятиям, нуждающимся в перемещении, так и компаниям, которые готовы предоставить для этого помещения или другие активы. Платформа позволит не только собирать и обрабатывать такие запросы, но и мониторить онлайн процесс переезда», — сообщили в госпредприятии.

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Бизнес сможет подать заявку через площадку по ссылке. Впоследствии список маркетплейсов расширится и появится на сайте Прозорро.Продажи. Использование платформы для всех пользователей бесплатно.

Для реализации проекта по релокации мировой вендор Microsoft Corporation предоставил облачные сервисы в рамках общей программы поддержки государственных органов и бизнеса. Это позволило обеспечить инфраструктуру решения по автоматизации процессов релокации украинских предприятий.

«Наша цель — цифровизировать и организовать процесс перемещения, который осуществляют Минэкономики, Мининфраструктуры, Укрпошта, Укрзализныця, ОВА/ВГА и другие госпредприятия, а также предоставить компаниям и учреждениям, имеющим свободные мощности для предоставления в аренду предприятиям из пораженных войной зон, возможность публиковать публичные объявления об этом на едином ресурсе. Мы также благодарны нашим партнерам, в частности E-Tender и e-Docs, за активное сотрудничество в быстром развертывании необходимого для управления релокацией IT-продукта», — рассказала Дарья Марчак, первая заместитель директора Прозорро.Продажи.

Кроме того, на платформе бизнес сможет опубликовать свои предложения помощи другим предприятиям в форме открытого реестра (например, недвижимости или другого имущества).

Как сообщалось, по состоянию на 8 апреля 220 украинских предприятий перемещены из зоны боевых действий в безопасную местность, 90 из них уже возобновили производственный процесс.

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