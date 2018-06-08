Это перегиб. Гройсман о премии Нафтогаза после победы над Газпромом

Однако премьер подчеркнул, что данное решение не относится к сфере компетенции правительства

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к наблюдательному совету Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины с просьбой пересмотреть решение о начислении высокой премии правлению компании.

Об этом он сказал в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте, передает Интерфакс-Украина.

"Я обеспокоен таким решением. Я направил официальное письмо в независимый набсовет, чтобы они пересмотрели свое решение и проинформировали Кабинет министров. Моя позиция здесь абсолютно четкая: это - перегиб", – заявил он.

При этом премьер подчеркнул, что данное решение не относится к сфере компетенции правительства.

"НАК – компания, управляемая независимым набсоветом. Это компетенция не правительства, а независимых советов", – сказал Гройсман.

Напомним, что ранее Наблюдательный совет Нафтогаза поддержал выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским монополистом компанией Газпром.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - $4,56 млрд). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере $45,6 млн.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

Уже 2 марта Газпром начал расторжение контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

28 мая стало известно, что Газпром направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения арбитража по транзитному контракту.